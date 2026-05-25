Bez karaliskā Madrides "Real" futbolistiem. Paziņo Spānijas izlases sastāvu Pasaules kausa finālturnīram
Spānijas vīriešu futbola izlases sastāvā dalībai Pasaules kausa finālturnīrā iekļauti savainojumus guvušie uzbrucēji Lamins Jamals un Niko Viljamss.
Jamals un Viljamss sezonas izskaņā savainoja muskuļus, taču Spānijas izlases galvenais treneris Luiss de la Fuente sagaida, ka līdz Pasaules kausa finālturnīram futbolisti būs gatavi spēlēt.
🚨 OFFICIAL: Spain squad for World Cup has been released by Luis de la Fuente 🇪🇸 pic.twitter.com/DwiGfxHX04— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Sastāvā nav neviena futbolista no karaliskā Madrides "Real". Šī kļuvusi par pirmo reizi, kad Spānijas izlase uz Pasaules kausa finālturnīru dosies bez neviena šī spēcīgā kluba pārstāvjiem.
Spānijas izlase 2022. gada Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālā piekāpās Marokai. Spānija astotdaļfinālu nav pārvarējusi kopš 2010. gada, kad vienīgo reizi triumfēja turnīrā. Uz turnīru tā dosies kā esošā Eiropas čempione.
Spānijas futbolisti Pasaules kausā cīnīsies apakšgrupā ar Kaboverdi, Saūda Arābiju un Urugvaju.
Pasaules kausa finālturnīrs jūnijā un jūlijā norisināsies Kanādā, ASV un Meksikā.
Spānijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Unai Simons (Bilbao "Athletic", Spānija), Davids Raja (Londonas "Arsenal", Anglija), Hoans Garsija ("Barcelona", Spānija);
aizsargi - Marks Kukurelja (Londonas "Chelsea", Anglija), Alehandro Grimaldo (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Markoss Ljorente, Marks Pubiljs (abi - Madrides "Atletico", Spānija), Pau Kubarsi, Eriks Garsija (abi - "Barcelona", Spānija), Emeriks Laporte (Bilbao "Athletic", Spānija), Pedro Porro (Totenhemas "Hotspur", Anglija);
pussargi - Rodri Ernandess Kaskante jeb Rodri (Mančestras "City", Anglija), Martins Subimendi, Mikels Merino (abi - Londonas "Arsenal", Anglija), Pedro Gonsaless Lopess jeb Pedri, Dani Olmo, Pavlo Martins Paess Gavirs jeb Gavi (visi - "Barcelona", Spānija), Fabians Ruiss (Parīzes "Saint-Germain", Francija);
uzbrucēji - Lamins Jamals, Ferans Torress (abi - "Barcelona", Spānija), Jeremi Pino (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Mikels Ojarsabals (Sansevastjanas "Real Sociedad", Spānija), Viktors Munjoss (Pamplonas "Osasuna", Spānija), Alekss Baena (Madrides "Atletico", Spānija), Borha Iglesiass (Vigo "Celta", Spānija), Niko Viljamss (Bilbao "Athletic", Spānija).