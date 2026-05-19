Brazīlijas futbola izlasē uz Pasaules kausu atgriežas uzbrucējs Neimars
Brazīlijas vīriešu futbola izlases sastāvā gaidāmajam Pasaules kausa finālturnīram iekļauts arī pieredzējušai Neimars, vēsta Brazīlijas Futbola konfederācija (CBF).

34 gadus vecais Neimars ar 79 gūtiem vārtiem 128 spēlēs ir Brazīlijas izlases visu laiku labākais vārtu guvējs.

Viņam šis būs ceturtais Pasaules kausa finālturnīrs. Neimars Brazīlijas valstsvienības rindās nav spēlējis kopš 2023. gada, kad Pasaules kausa atlases mačā iedzīvojās ceļgala savainojumā. Savainojumu dēļ Brazīlijas izlasei Pasaules kausā nevarēs palīdzēt Madrides "Real" futbolisti Rodrigu un Eders Militau.

Brazīlija ir pieckārtējā Pasaules kausa ieguvēja, taču pēdējo reizi titulu tā izcīnīja pirms 24 gadiem - 2002. gada finālturnīrā. 2006., 2010., 2018. un 2022. gada finālturnīros Brazīlija apstājusies ceturtdaļfinālā, savukārt 2014. gadā, kas notika pašu mājās, brazīļi aizspēlējās līdz ceturtajai vietai. 

Brazīlijas futbolisti spēlēs apakšgrupā ar Maroku, Haiti un Skotiju. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.

Brazīlijas vīriešu futbola izlases sastāvs:

vārtsargi - Alisons Bekers ("Liverpool", Anglija), Edersons Santana de Morāiss (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Vevertons Pereira da Silva (Portualegri "Gremio", Brazīlija);

aizsargi - Alešs Sandru, Danilu Luiss da Silva, Leo Pereira (visi - Riodežaneiro "Flamengo", Brazīlija), Bremers Silva Nasimēntu (Turīnas "Juventus", Itālija), Duglass Santušs (Sanktpēterburgas "Zenit", Krievija), Gabriels (Londonas "Arsenal", Anglija), Rožers Ibanjess da Silva ("Al-Ahli", Saūda Arābija),, Markuss Korrēja jeb Markiņoss (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Veslijs ("Roma", Itālija);

pussargi - Brunu Gimaraiss (Ņūkāslas "United", Anglija), Karluss Enrīki Kazimīriu jeb Kazemīru (Mančestras "United", Anglija), Danilu dus Santuss de Oliveira (Riodežaneiro "Botafogo", Brazīlija), Fābiu Enrīki Tavāriss jeb Fabinju ("Al-Ittihad", Saūda Arābija), Lukass Paketa ("Flamengo", Brazīlija);

uzbrucēji - Endriks Felipi Moreira de Souza jeb Endriks (Lionas "Olympique", Francija), Gabriels Martinelli (Londonas "Arsenal", Anglija), Igors Tjagu ("Brentford", Anglija), Luizs Enrike (Sanktpēterburgas "Zenit", Krievija), Mateuss Kunja (Mančestras "United", Anglija), Neimars da Silva Santuss Žuniors ("Santos", Brazīlija), Rafaēls Diass Belloli jeb Rafinja ("Barcelona", Spānija), Rajans ("Bournemouth", Anglija), Vinisiuss Žuniors (Madrides "Real", Spānija).

