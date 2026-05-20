Granits Džaka pošas uz ceturto Pasaules kausu Šveices izlases rindās
Šveices vīriešu futbola izlases rindās pirms gaidāmā Pasaules kausa finālturnīra iekļauts Granits Džaka, kuram tās būs ceturtās meistarsacīkstes.
Tāpat sastāvā iekļauts Zeki Amduni, kurš lielāko sezonas daļu atguvies no ceļgala savainojuma un šosezon laukumā pavadījis kopā nepilnu stundu. Džaka, kurš Šveices izlases rindās aizvadījis 144 mačus, Pasaules kausa finālturnīrā būs valstsvienības kapteinis.
Tāpat sastāvā iekļauts arī Kristians Fasnahts, kurš ar 18 gūtiem vārtiem ir labākais vārtu guvējs Šveices spēcīgākajā līgā. Viņš un vārtsargs Marvins Kellers ir vienīgie Šveices čempionāta pārstāvji, kuri iekļauti valstsvienības sastāvā
Šveicieši Pasaules kausa finālturnīrā, kas Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Kataru un Bosniju un Hercegovinu.
Šveices vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Gregors Kobels (Dortmundes "Borussia", Vācija), Ivons Mvogo ("Lorient", Francija), Marvins Kellers (Bernes "Young Boys", Šveice);
aizsargi - Maneuls Akandži (Milānas "Inter", Itālija), Niko Elvedi (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Rikardo Rodrigess (Seviljas "Real Betis", Spānija), Silvans Vidmers ("Mainz 05", Vācija), Miro Muheims (Hamburgas SV, Vācija), Orels Amendā (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Erajs Kemerts ("Valencia", Spānija), Luka Žakess ("VfB Stuttgart", Vācija);
pussargi - Granits Džaka ("Sunderland", Anglija), Džoans Manzabi ("Freiburg", Vācija), Remo Freilers ("Bologna", Itālija), Deniss Zakarija ("Monaco", Francija), Ardons Jašari ("AC Milan", Itālija), Džibrils Sovs, Rubens Vargass (abi - "Sevilla", Spānija), Kristians Fasnahts (Bernes "Young Boys", Šveice), Mišels Ebišers ("Pisa", Itālija), Fabians Rīders ("Augsburg", Vācija);
uzbrucēji - Brils Embolo ("Stade Rennais", Francija), Noa Okafors (Līdsas "United", Anglija), Dans Ndojē ("Nottingham Forest", Anglija), Zeki Amduni ("Burnley", Anglija), Sedriks Itens (Diseldorfas "Fortuna", Vācija).