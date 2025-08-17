Uvis Balinskis prestižo Stenlija kausu uz Rīgu atveda otro reizi.
Šodien 06:40
Stenlija kauss Rīgā, lietuviešu saldā atriebība un asinis golfā. Aizejošā nedēļa sportā
Pēdējā nedēļa sportā bijusi spilgtiem notikumiem bagāta. Ja nav izdevies visam izekot līdz, Jauns.lv piedāvā to apkopojumu.
Nedēļas sākumā Uvis Balinskis uz vienu dienu izcīnīto Stenlija kausu atveda uz Rīgu. To pārvada ar parastajiem komercreisiem, taču prestižais kauss neceļo bez uzraudzības. Latvijas basketbola izlase turpina gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam, pilnu tribīņu priekšā spēlējot pret Lietuvu un Slovēniju. Lietuvieši atriebās par 2023. gada sagrāvi Pasaules kausā un bija priecīgi par panākumu. Par savu restorāna biznesu jācīnās hokejistam Ronaldam Ķēniņam, golfā noticis nopietns konflikts, jaunu pieturvietu basketbolā radis mūžībā aizgājušā Jāņa Timmas brālis, bet no traumas spilgti sacensībās atgriezies Pauls Jonass. Vēl arī personiskajā dzīvē priecīgi notikumi fiksēti Krištianu Ronaldu un Elīnas Babkinas dzīvē.