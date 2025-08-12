Pasaules spēlēs Ķīnā miris itāļu orientierists
Pasaules spēlēs, kas norisinās Ķīnas pilsētā Čendu, otrdien miris Itālijas orientierists Matia Debertoliss, paziņoja sacensību rīkotāji.
29 gadus vecais Itālijas sportists piektdien vidējās distances veikšanas laikā tika atrasts trasē bezsamaņā un nogādāts slimnīcā. Četras dienas vēlāk viņš nomira, apstiprinājuši Pasaules spēļu rīkotāji un Starptautiskā orientēšanās federācija (IOF).
"Neskatoties uz savlaicīgi veikto medicīnisko aprūpi, viņa dzīvību glābt neizdevās," teikts sacensību rīkotāju paziņojumā. Nāves iemesls pagaidām atklāts netiek.
Sacensību laikā gaisa temperatūra pārsniedza 30 grādus pēc Celsija skalas un bija arī ļoti liels mitruma daudzums, kā dēļ distanci nepabeidza vairāki sportisti. Kopumā 11 orientieristi sacensību finišu nesasniedza un starp tiem, kas izstājās, bija arī Latvijas sportists Endijs Titomers. Otrs Latvijas orientierists Uldis Upītis ieņēma 17. vietu, bet uzvarēja šveicietis Rikardo Rankans.
Pasaules spēles ir sporta veidu forums, kas pirmo reizi notika 1981.gadā, aptverot sporta veidus un sporta disciplīnas, kuras pagaidām nav iekļautas olimpisko spēļu programmā. 2025.gada spēlēs 34 sporta veidos sacenšas vairāk nekā 5000 atlēti no 118 valstīm.
Latviju šajā forumā pārstāv 45 sportisti - vīriešu florbola izlase, sieviešu un vīriešu komandas disku golfā, divi gaisa sporta pārstāvji, trīs sporta deju pāri, viens veikbordists un četri orientieristi. Pasaules spēles noslēgsies svētdien.