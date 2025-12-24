Filmas veidotāji tik zvaigžņotam sastāvam neticēja! Mazzināmi fakti par Ziemassvētku klasiku “Brīvdienas”
Filma “Brīvdienas” ir kļuvusi par vienu no vismīļākajām romantiskajām Ziemassvētku filmām, kas kopš 2006. gada ieguvusi stabilu vietu svētku filmu zelta plauktā. Tā ir sirsnīgs stāsts par divām sievietēm no dažādām pasaules malām, kuras, bēgot no sirds sāpēm, negaidīti atrod gan mieru, gan mīlestību tur, kur to vismazāk gaidījušas.
Amandu (Kamerona Diaza), enerģisku un darbā iegrimušu Losandželosas reklāmas producenti, un Airisu (Keita Vinsleta), mierīgu angļu žurnālisti, vieno viens kopīgs brīdis — vilšanās mīlestībā. Impulsīvi viņas nolemj uz divām nedēļām samainīties mājām: Amanda dodas uz kluso un sniegoto angļu lauku mājiņu, bet Airisa — uz saulaino Holivudas villu. Tieši pēc šī apmaiņu lēmuma sākas stāsts, kurā Ziemassvētku gars ne tikai dziedē ievainotas sirdis, bet ļauj abām sievietēm atkal atgūt ticību sev un pasaulei. Amanda iepazīstas ar Džonu (Džūds Lo), šarmantu un sirsnīgu vietējo, bet Airisa Losandželosā sastop Mailsu (Džeks Bleks) — neparasti sirsnīgu un dzīvespriecīgu komponistu.
Lūk, desmit fakti par šo svētku filmu: