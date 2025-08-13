Prestižs turnīrs beidzas ar kautiņu un asinīm. Kas īsti notika "Ozo golfa kluba" laukumā?
“Cienījamie klienti! Vēlamies jūs informēt, ka 19. jūlijā mūsu golfa laukumā notika incidents, kurā bija iesaistītas divas personas privātā konfliktā,” tā sākas "Ozo golfa kluba" valdes priekšsēdētāja Sanda Ozoliņa vēstule golfa kluba biedriem.
Ozoliņš vēstulē raksta: “Situācija tika nekavējoties kontrolēta, un iesaistītās personas ir identificētas, attiecīgi informētas par mūsu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, un pret viņām tiks piemēroti disciplināri mēri. Mēs stingri nosodām jebkādu agresīvu uzvedību un vēlamies uzsvērt, ka mūsu golfa laukums ir un paliek droša, mierīga un cieņpilna vide visiem spēlētājiem, vieta atpūtai un sportiskajam garam. Šis incidents neatspoguļo mūsu vērtības, un mēs esam veikuši nepieciešamos pasākumus, lai šādas situācijas nākotnē nepieļautu. Golfa laukums joprojām ir pilnībā drošs un atvērts spēlei. Paldies par jūsu sapratni un atbalstu!”
Kas tad golfa laukumā tāds notika, kādu agresiju klubs stingri nosoda? "Ozo golfa kluba" valdes priekšsēdētājs Sandis Ozoliņš par notikušo incidentu žurnālam "Kas Jauns" plašākus komentārus nesniedz, vien uzsver, ka visu jau pateicis savā vēstulē golfa kluba biedriem. “Golferu aprindās runā par kautiņu? Nu tad rakstiet to, ko runā, ja uzskatāt to par ticamu avotu,” teic Ozoliņš. Un, kā izpētījis žurnāls "Kas Jauns", golfa aprindās runā par asiņainu kautiņu starp diviem cienījamiem Latvijas golferiem, turklāt konfliktā pat iesaistīti arī Latvijas ledus hokeja pārstāvji.
Tas noticis prestižā golfa turnīrā "Ozo golfa kluba" laukumā. Aculiecinieki stāsta, ka bijis strīds starp diviem "Ozo kluba" biedriem, no kuriem viens pat ir viens no Latvijas golfa pirmsācējiem. Viņš esot kādam golferim pārmetis, ka tas joprojām savu biznesu turpina Krievijā, par spīti tam, ka jau trīs gadus Krievija veic pilna mēroga karu Ukrainā. Vārds pa vārdam, līdz vīri no “savstarpējām laipnībām” ķērušies pie spēcīgākiem argumentiem. Golfa nūjas, par laimi, netika liktas lietā, bet dūres gan. Un, lai arī strīdniekus citi golferi centušies operatīvi izšķirt, konflikta aizsācējs esot no sava oponenta, tautas valodā runājot, pamatīgi dabūjis pa muti. Turklāt tik ļoti, ka pat nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un cietušais aizvests uz slimnīcu.
Šajā jezgā esot “pa vidu maisījušies” arī daži Latvijas hokejisti un pat Latvijas izlases treneris, jo arī viņiem ticis visai rupjā veidā pārmests par spēlēšanu un naudas pelnīšanu Krievijā. Hokejisti ar mutes bajāru gan kāvušies neesot, turklāt tieši viens no ripas dzenātājiem bijis tas, kurš centies iekarsušos “diskutētājus” izšķirt. Kas tie bija par Latvijas hokeja ļaudīm, vaicāsiet? Kas to lai zina, bet tas gan ir fakts, ka tajā dienā "Ozo golfa klubā" notika prestižs golfa turnīrs, un tā mājaslapa liecina, ka starp 90 dalībniekiem bija arī Mārtiņš Karsums, Kaspars Daugaviņš un Latvijas izlases treneris Harijs Vītoliņš.
Lūk, tāds stāsts klīst golferu aprindās. Un, tā kā konfliktā iesaistītie atteicās komentēt notikušo, tad viņu vārdus neminēsim. Turklāt cienījamie kungi jau pauduši dziļu nožēlu par savu rīcību, viņi arī esot līdz gada beigām izslēgti no "Ozo golfa kluba" rindām. Taču izskanējušas runas, ka ar to viss nebeigsies – starp kaušļiem esot gaidāmi tiesu darbi.