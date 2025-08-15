Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
“Bija daudz labāk!” Latvijas basketbolisti ar augstu potenciālu uzbrukumā, jātiecas pēc uzlabojumiem sava groza nosargāšanā
Pēc Latvijas basketbola izlases neveiksmes pārbaudes cīņā pret Lietuvu trenera Lukas Banki un spēlētāju galvenie secinājumi bija manāmais progress sniegumā iepretī pirmajam mačam pret Itāliju, taču joprojām ir nozīmīga vieta uzlabojumiem.
Ceturtdien, 14. augustā, Latvijas vīriešu basketbola izlase uz uzbrukumu balstītā basketbolā pagarinājumā ar 105:109 piekāpās Lietuvai. Jau rīt, 16. augustā, savu skatītāju priekšā gatavošanās posms tiks turpināts pret Slovēniju.
Aizsardzības nozīme
Latvijas basketbolisti maču sāka vareni - 39 punkti pirmajā ceturtdaļā, gandrīz 60 puslaikā. Dāvis Bertāns un Rihards Lomažs nemeta garām pilnībā neko, tālmetieni puslaikā tika izpildīti ar apbrīnojamo 61% precizitāti. “Zinām, ka varam būt ļoti bīstami uzbrukumā. Ja atrodam labus metienus, varam arī puslaikā iemest 60 - 70 punktus,” pēc mača teica Dāvis Bertāns.
Sākot ar otro puslaiku, laukumā jau bija vērojama kārtīga cīņa. Lietuvas basketbolisti prata atspēlēties un aizsardzībā apgrūtināt latviešu spējas iegūt labākas metienu pozīcijas. Viņiem par labu nāca arī agresivitāte zem Latvijas groza, spējot izcīnīt veselas 15 atlēkušās bumbas uzbrukumā. Tas ļāva izpildīt vairāk metienus, punktu gūšanu balstot no divpunktu zonas (38/57).
“Aizsardzībā bijām par pasīvu. Tas arī viņiem deva to lielo rezultātu. Pēc atbloķēšanās bieži palika “mis-match”, piemēram, Valančūns pret kādu mazo. Viņi tā haotiski spēlēja, taču viņu aizsargi ir labi. Ar visu to mums jāpadara labāks darbs cīņā par atlēkušajām bumbām,” teica Porziņģis, atbildību uzņemoties arī pats. Visā spēlē Kristapam tikai trīs bumbas zem groza, labākajam cīnītājam esot Dāvim Bertānam ar piecām.
Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki norādīja, ka lietuvieši pratuši izmantot savus augumus un fizisko spēku. Tas ļāvis viņiem tikt pie atlēkušajām bumbām uzbrukumā. “Pieļāvām daudz kļūdas (veselas 20 - aut.), kas viņiem deva daudz vieglo punktu, vai arī bumbas uzbrukumā. Tas to rezultātu arī uzreiz padara lielāku. Nevaram iesākt tā, ka pirmajā puslaikā ielaižam 50 punktus (rezultāts pēc puslaika bija 59:50 -aut.), neatkarīgi, cik paši iemetam. Mums jābūt daudz labākiem uz atlēkušajām bumbām, lai nedotu pretiniekam otrās iespējas punktus,” par nepieciešamajiem uzlabojumiem teica Dāvis Bertāns.
Iespējams, cīņā par atlēkušajām bumbām savā laukuma pusē kā viens no trūkumiem ir robi uzbrucēja pozīcijā. Krustenisko saišu traumas dēļ šajā Eiropas čempionātā nespēlēs Artūrs Strautiņš, bet ar pēdas audu iekaisumu cīnās Rodions Kurucs. Tas liek treneriem eksperimentēt ar dažādām rotācijām - starta sastāvā trešā numura pozīcijā devās Dāvis Bertāns, bet spēles laikā šajā pozīcijā nācās spēlēt pat kapteinim Dairim Bertānam. Maz spēlēja Kārlis Šiliņš (1:44 minūtes) un Mareks Mejeris (2:08 minūtes), kuri teorētiski arī var dot pienesumu šajā vietā.
“Nav liela atšķirība, ja vien netrāpās pretī kāds liels trešais numurs, kas grib spēlēt "postā", tad nekas nemainās. Vienīgi vairāk jāpiedomā pie atbloķēšanas, jo trešie numuri ir tendēti vairāk iet uz uzbrukuma bumbām,” pēc spēles par uzdevumiem šajā pozīcijā teica kapteinis.
Progress gan redzams
Ar visiem 109 ielaistajiem punktiem, piedzīvoto zaudējumu un atsevišķiem trūkumiem aizsardzībā, īpaši jau cīņā par atlēkušajām bumbām, no spēles pret Lietuvu varēja gūt arī pozitīvus secinājumus. Uzbrukumā latvieši spēlēja daudzveidīgi, protot atrast brīvus metienus, vai brīžos, kad tos pretinieks mēģina sarežģīt, saasinot spēli ar caurgājieniem. Kristaps Porziņģis turpināja izmantot auguma priekšrocības pret mazākiem pretspēlētājiem, kā arī vairākas reizes lieliski atrada partnerus brīvās pozīcijās, kad uz viņu aizsardzībā devās divi vai pat trīs Lietuvas spēlētāji.
“Uzbrukums mums jau nedaudz iekurbulējās. Tajā izskatījāmies jau daudz cerīgāk,” pēc spēles teica pats Porziņģis, kurš savu skatītāju priekšā nospēlēja 25:47 minūtes un iemeta 22 punktus, tiem pievienojot piecas piespēles, tris atlēkušās bumbas un trīs bloķētos metienus. “Bija uzlabojumi uzbrukumā. Labāk kustējāmies un atradām sev metienus. Kad viņi bija pārāk agresīvi, aizgājām garām un guvām vieglus punktus,” teica vecākais no brāļiem Bertāniem.
“Bija labāk, nekā pirmajā pārbaudes spēlē, ilgi kontrolējām cīņas gaitu, bet šajā gatavošanās posmā grūti cerēt, ka vienā intensitātē un kvalitātē izdosies nospēlēt visu maču. Turklāt negribējām pārspīlēt ar spēles laiku, lai nepārslogotu spēlētājus,” teica Luka Banki. Teiktajam par spēlētāju pārslogošanu var piekrist daļēji - Rihardam Lomažam 31:32 minūtes, Kristeram Zorikam 30:38 minūtes, un kopumā treneri galvenokārt rotēja ar astoņu spēlētāju rotāciju - vēl arī ar Porziņģi (25:47), brāļiem Bertāniem (Dāvim 24:20, Dairim 20:38), Gražuli (26:53), Artūru Kurucu (20:30) un Rolandu Šmitu (22:32). Čavaram septiņas minūtes, Šteinbergam un Ķilpam piecas, bet Mejerim, Šiliņam un Skujam minimālas parādīšanās laukumā.
To, ka sperts solis uz priekšu pret pirmo pārbaudes spēli, Jauns.lv atzina Latvijas izlases rezultatīvākais basketbolists pret Lietuvu - Rihards Lomažs. Viņš maču pabeidza ar 27 punktiem, astoņām piespēlēm un četrām bumbām zem groziem. “Pēc sajūtām bija daudz, daudz labāk. Lai arī ir 109 ielaistie punkti, arī aizsardzībā bija lielāka intensitāte.” Lomažs spēles garšu sajutis jau no pirmā uznāciena laukumā. “Jau Itālijas spēlē jutos labi, bet bija vēl nedaudz smagas kājas. Šonedēļ jau fiziski jutos labi.”
“Grūti visu spēli nospēlēt vienādi,” uz teikto par to, ka brīžiem uzbrukumā bumba rotējusi ar piespēlēm apkārt, bet brīžiem apstājusies par ilgu kāda rokās, teica Lomažs. “Gan jau, ka kaut kur piespēle bija ne tur, vai viens dribls vairāk. Tas arī saistīts ar rotācijām - plašākām un šaurākām. Galvenais gan ir vienam otru sajust laukumā. Šī bija tikai otrā spēle. Līdz čempionātam vēl trīs spēles. Viss būs kārtībā,” viņš min ar pārliecību, sakot, ka spēlēt pirmā numura pozīcijā nav nekas sarežģīts. “Tikai vairāk nogurstu, jo jākrampē gan pretinieku mazais, gan jāveido situācijas. Mums gan ir labi garie, kuri palīdz.”
Jau rīt, 16. augustā, Latvijas basketbola izlase aizvadīs trešo pārbaudes spēli. Pretiniekos būs Slovēnija ar Luku Dončiču priekšgalā. Gatavošanās posms tiks noslēgts 20. un 21. augustā pārbaudes turnīrā Grieķijā pret vietējo izlasi un Itāliju. 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā, Rīgai bez vienas apakšgrupas uzņemot arī visas izslēgšanas spēles.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).