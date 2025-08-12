Pieci pavadoņi un stingri nosacījumi: kā uz Latviju atveda prestižā Stenlija kausa trofeju, no kuras rasolu plānoja ēst Balinskis?
11. augustā, pie Mārupes ledus halles Uvis Balinskis ļāva Latvijas hokeja līdzjutējiem klātienē apraudzīt prestižo hokeja trofeju, Stenlija kausu. Uz Latviju tas atceļojis trešo gadu pēc kārtas – 2023. gadā uz Rīgu to veda Teodors Bļugers, bet pirms gada uz Ventspili – tas pats Balinskis.
Ideja par Stenlija kausa vasaras tūri radās 1989. gadā. Toreiz Kalgari “Flames”, kas kļuva par NHL čempioni, spēlētājs Kolins Patersons lūdza Filu Pričardu, Stenlija kausa pārvaldnieku un pavadoni, atvest trofeju uz īsu vizīti viņa dzimtajā Ontārio. Pričards tam piekrita, ielika kausu savas automašīnas bagāžniekā un izpildīja Patersona lūgumu. Esošo tradīciju, kurā čempiones komandas spēlētājiem un personālam ir iespēja pavadīt laiku ar kausu, 1995. gadā aizsāka Ņūdžersijas “Devils”.
Stenlija kausa viesošanās pie čempionu pārstāvjiem tiek īstenota sadarbībā starp trīs pusēm – hokeja Slavas zāli, kas rūpējas par Stenlija kausu, NHL un čempionvienību, kas šajā gadījumā ir Floridas “Panthers”. Katrā pieturvietā kauss neapstājas ilgāk par vienu dienu. Tas nozīmē, ka arī Rīgu Stenlija kauss pametīs vēlākais šodien, 12. augustā. “Mēs nevaram pagarināt tūri vai ko izmainīt pēdējā brīdī,” saka Pričards. Tas nozīmē, ka jau iepriekš minētās trīs puses vienojušās par Stenlija kausa tūres grafiku. “Ceļošanai jābūt ļoti efektīvai. Spēle ir kļuvusi arvien globālāka, un ar spēlētājiem esam apmeklējuši arvien vairāk vietu.”
Kausu pārved ar parastajiem komercreisiem
Stenlija kauss neceļo viens. Lai nodrošinātu, ka tas veiksmīgi nonāk jebkurā no pieturvietām, ar to kopā dodas hokeja Slavas zāles darbinieki. 2025. gada vasarā šim nolūkam norīkoti pieci, ieskaitot jau minēto Pričardu. Vismaz diviem jābūt kausa tuvumā visu laiku. Stenlija kauss tiek pārvadāts ar parastajiem lidmašīnu komerciālajiem reisiem. “Mēs cieši sadarbojamies ar lidsabiedrībām, viesnīcām un muitas pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka katrā drošības punktā zinātu, ka mēs ieradīsimies.” Stenlija kauss lidostā tiek piereģistrēts kā bagāža, taču lidmašīnās to pārsvarā novieto īpašā bagāžu novietnē. Ielidojot galamērķī, to var saņemt lidostas lielo bagāžu saņemšanas punktā.
Šogad Stenlija kausa tūre sākās 13. jūlijā. Pirmais to Kvebekā atrādīja Entonijs Džons Grīrs. Pārstāvim, kam ticis šis tituls, ir iespēja ko darīt ar kausu – pārsvarā tas nozīmē no tā ko apēst vai iedzert. Roberto Luongo pagājušogad no kausa ēda pastu un picu, Sets Džounss šogad ieplānoja īpašu golfa spēli, bet Bils Zito no trofejas ļāva ēst jūras lauvai. Breds Maršāns to aizveda uz ātrās ēdināšanas iestādi, savukārt Uvis Balinskis atzinis, ka varētu uzēst no tā rasolu. Tas pabijis arī bērnu slimnīcā, "Coldplay" koncertā un dažādās tikšanās ar draugiem un sporta līdzjutējiem.
STOP SCROLLING!!!!— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 27, 2025
Sea lion eating out of the cup 🥹 pic.twitter.com/GA6u9FNW1K
Brad Marchand at Tim Horton’s drive thru: “Oh, a Boston Cream donut!…uhh, maybe I better not.” (Middle Sackville, Nova Scotia) #StanleyCup @FlaPanthers @NHL @HockeyHallFame @TimHortons pic.twitter.com/AM4UX99DRy— Philip Pritchard (@keeperofthecup) July 31, 2025
Kā tas bieži notiek, Stenlija kauss var tikt bojāts. Tā noticis arī šogad. Floridas “Panthers” parādē jūnijā varēja novērot, ka tam ir redzami bojājumi apakšā, taču tie jau ir novērsti, atzina Pričards. “To salabojam uzreiz. Jāatceras, ka kauss ir 133 gadus vecs. Ja mēs tā izskatītos 133 gadu vecumā, tad par to justos ļoti priecīgi. Jā, ik pa laikam notiek kādi bojājumi, taču tos protam ātri novērst.”
Šogad trešo vasaru pēc kārtas Stenlija kauss savu tūri sāk pēc tam, kad uz tā ir iegravēti visi čempionu vārdi. Šoreiz iegravēts arī Uvja Balinska vārds, kas tā nenotika pirms gada, kad viņš neizpildīja nosacījumus – vismaz 41 spēle regulārajā turnīrā vai viens mačs Stenlija kausa finālā. Pastāv gan arī izņēmumi, taču vismaz 2024. gadā Balinskis tajos neiekļāvās. 2025. gadā Balinskis izpildīja nosacījumu par regulāro spēļu skaitu (laukumā devās 76 spēlēs), kas ļāvis tikt iegravētam uz kausa. Līdz 2023. gadam vārdus uz kausa iegravēja vien rudens sākumā, bet kopš minētā laika mainīta kārtība.
Jaunā NHL sezona sāksies 7. oktobrī. To ievadīs Floridas “Panthers” un Čikāgas “Blackhawks” mačs. Kā čempioni Floridas hokejisti saņems arī čempionu gredzenus, kam vismaz 2024. gadā klubs naudu netaupīja.
Mārupē iespējams savām acīm aplūkot leģendāro Stenlija kausu
Šodien no plkst.10.30 līdz 13 pie Mārupes Ledus halles pulcējās jaunie hokeja fani, lai savām acīm redzētu leģendāro Stenlija kausu, ...