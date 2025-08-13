VIDEO: kārtslēkšanas zvaigzne Duplantiss jau 13. reizi labo pasaules rekordu
Zviedrijas sportists Armands Duplantiss otrdien Budapeštā starptautiskās sacensībās vieglatlētikā uzlaboja sev piederošo pasaules rekordu kārtslēkšanā.
Duplantiss ar otro mēģinājumu pārvarēja 6,29 metrus, par vienu centimetru uzlabojot pirms diviem mēnešiem sasniegto rekordu. Tā bija 13. reize, kad 25 gadus vecais Zviedrijas sportists laboja pasaules rekordu kārtslēkšanā.
Otrais ar rezultātu 6,02 metri bija grieķis Emmanuils Karalis, bet trešo vietu ar vēl 20 centimetrus zemāku lēcienu guva amerikānis Kērtiss Māršals.
Duplantiss pirmo reizi pasaules rekordu laboja 2020. gada februārī, kad sacensībās Polijā pārlēca 6,17 metru augsto latiņu. Vēlāk viņa piegājiens bijis labot sev piederošo pasaules rekordu par vienu centimetru. Pēdējo reizi pirms 12. augusta viņš pasaules rekordu bija uzstādījis savā dzimtenē, Zviedrijā, šī gada jūnijā Stokholmā notiekošajā Dimanta līgas posmā.
Mondo Duplantis' 🇸🇪 Pole Vault World Record timeline is CRAZY!!🤯🔥— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 12, 2025
2020 - 6.17m
2020 - 6.18m
2022 - 6.19m
2022 - 6.20m
2022 - 6.21m
2023 - 6.22m
2023 - 6.23m
2024 - 6.24m
2024 - 6.25m
2024 - 6.26m
2025 - 6.27m
2025 - 6.28m
2025 - 6.29m 🆕️ pic.twitter.com/IUSLdtQ0LJ