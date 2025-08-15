Gribēja revanšēties par sagrāvi Pasaules kausā. Lietuvieši priecīgi, ka Rīgā sabojāja svētkus Latvijas izlasei
Ceturtdien, 14. augustā, pārbaudes spēlē pirms 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā Lietuvas izlase atspēlējās un pagarinājumā pārspēja Latviju. Rims Kurtinaitis, Roks Jokubaitis un Jons Valančūns bija priecīgi par panākumu principiālajā duelī.
Ceturtdien, 14. augustā, 11,5 tūkstošu skatītāju klātbūtnē, gatavojoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā, Latvijas izlase pagarinājumā ar 105:109 piekāpās Lietuvai. Kamēr Latvijas izlase uzlabojusi sniegumu pret pirmo pārbaudes cīņu Itālijā, tikmēr lietuvieši svinēja ceturto uzvaru tikpat sagatavošanās cīņās, komentāros uzsverot, cik nozīmīgi ir bijis pārspēt Latviju Rīgā.
"Priecājos, ka uzvarējām. Pirms spēles varēja lasīt, ka viņi ir gatavi mūs pārspēt. Patiešām - vairs nav kā pirms 15 gadiem. Latvija ir ļoti laba komanda. Esmu ļoti priecīgs par uzvaru, jo pārspējām vienu no Eiropas čempionāta favorītēm viņu laukumā," pēc spēles lietuviešu medijiem teica valstsvienības galvenais treneris Rims Kurtinaitis. "Jā, varam tāpat sniegumā daudz ko uzlabot. Pārāk daudz kļūdījāmies - 20 reizes, no kurām desmit bija neattaisnotas." Kurtinaitis uzsvēris, ka Lietuva jau gatavojusies tam, ka latvieši izpildīs daudz tālmetienus.
Sāpīgo sagrāvi 2023. gada Pasaules kausa finālturnīra cīņā par piekto vietu (Latvija uzvarēja ar 98:63) spilgtā atmiņā joprojām ir Rokam Jokubaitim un Jonam Valančūnam. Viņi pēc panākuma uzsvēra, ka ļoti vēlējušies revanšēties latviešiem par šo neveiksmi Filipīnās.
"Šī ir pārbaudes spēle, taču daudzi no mums atceras zaudējumu pirms diviem gadiem Latvijai par gandrīz 40 punktiem. Vēlējāmies atriebties un izbojāt svētkus," teica Jokubaitis, kurš maču sāka ar 12 punktiem. "Esmu priecīgs, ka parādījām, kas ir Lietuva. Zaudējums Filipīnās, protams, joprojām ir kā sāpīga atmiņa, kuru nevēlētos vairs pieļaut," komandas biedram piebalsoja Valančūns.
Abiem spēles laikā bija jāsastopas ar piezīmju problēmām. "Nezinu, kā lai komentē man piešķirtās piezīmes. Teiksim, ka tās bija pelnītas," smejoties par Latvijas arbitru darbu teica NBA spēlējošais Valančūns. Jokubaitis nenoliedza, ka trīs piezīmes pirmajā puslaikā izsitušas viņu no uzņemtā rezultativitātes ritma. Nesen uz Minhenes "Bayern" pārcēlušais Jokubaitis spēli pabeidza ar 20 punktiem un septiņām piespēlēm, bet Valančūns - 16 punktiem.
"Ja pirmajās pārbaudes spēlēs varējām būt apmierināti ar aizsardzību, tad šeit, kur pretinieks jau bija nopietnāks, pirmajā puslaikā aizsargājāmies vāji," par spēli pirmā puslaika laikā teica Jokubaitis. Lietuvieši savā grozā ļāva iemest 59 punktus. "Bijām sagatavojušies Latvijas izspēlēm, taču, kad Dāvis Bertāns un Kristaps Porziņģis sajūt ritmu, ir grūti viņus apturēt. Arī Rihards Lomažs nospēlēja lieliski."
Abas valstsvienības gatavošanos finālturnīram turpinās ar spēlēm pret Slovēniju. Lietuvieši pret Slovēniju spēkosies jau šodien, 15. augustā, bet Latvija - rīt, 16. augustā. Slovēņi atradās tribīnēs Rīgā Latvijas un Lietuvas duelī vakar.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
