VIDEO: Ainars Bagatskis emocionālā runā skarbi kritizē NBA spēlējošos ukraiņu basketbolistus
Pēc 9. augustā Rīgā notikušās 2027. gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas spēles starp Ukrainu un Slovākiju uz izlasi neatbraukušos ukraiņu basketbolistus no Ziemeļamerikas skarbi kritizēja latviešu treneris Ainars Bagatskis.
Coach Bagatskis after Ukraine NT win over Slovakia.— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 9, 2025
Lai arī strauji tuvojas 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā, tās nav vienīgās šī sporta veida spēles. Eiropas izlases, kuras nav kvalificējušās šim turnīram, šobrīd aizvada priekškvalifikāciju 2027. gada Pasaules kausa finālturnīram. Viena no izlasēm ir Ukraina, kas visaptverošā Krievijas sāktā kara dēļ turpina mājas mačus aizvadīt Rīgā.
Ukraiņi atrodas vienā grupā ar Šveici un Slovākiju. No grupas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā kārtā iekļūs divas labākās. Pirmajā spēlē ukraiņi izbraukumā ar 64:66 atzina Šveices pārākumu, bet sestdien, 9. augustā, Rīgā ar 80:71 pieveica Slovākiju. Tas ļauj šobrīd ieņemt pirmo vietu apakšgrupā. Pēc mača gan skarbus vārdus par neatbraukušajiem NBA spēlējošajiem Ukrainas basketbolistiem teica valstsvienības galvenais treneris, latvietis Ainars Bagatskis.
"Ukrainā esmu piedalījies basketbola spēlēs ar nacionālo izlasi, Eirolīgas un Eirokausa mačos. Arēnas vienmēr bija izpārdotas un bija jūtams liels skatītāju atbalsts. Ceru, ka pēc iespējas ātrāk varēsim atgriezties aizvadīt spēles dzimtenē. Šie puiši ziedo savu laiku, lai svīstu, trenētos un cīnītos par savu valsti. Atvainojiet par izteicienu, bet daži mērgļi nav atbraukuši," viņš izteicās.
Šovasar Bagatska uzaicinājumu pievienoties izlasei lēma ignorēt Ziemeļamerikā spēlējošie Oleksijs Ļeņs (pēdējo sezonu pabeidza Losandželosas "Lakers"), Svjatoslavs Mihaiļuks (ir četru gadu līgums ar Jūtas "Jazz") un Dmitro Skapincevs (pēdējo sezonu pabeidza Jeruzalemes "Hapoel", NBA spēlējis "Knicks"). Kā norāda Ukrainas basketbola žurnālisti, tad bija sagaidāma Mihaiļuka ierašanās, taču to liedza savainojums. Tiek gan pausts, ka Jūtas "Jazz" izplatījuši video ar to, kā sezonai gatavojas Mihaiļuks, kas teikto par traumu padara par apšaubāmu. Šī neesot pirmā situācija, kad NBA spēlējošie ukraiņi lemj nespēlēt izlasē.
Minēto basketbolistu prombūtnē par Ukrainas līderiem kļuvuši Latvijā iepazīti spēlētāji kā Isufs Sanons, Vjačeslavs Bobrovs (pagājušo sezonu pavadīja "VEF Rīga), kā arī Oleksandrs Kovļars (spēlējis Tallinas "Kalev"/"Cramo" un Paņevežas "Lietkabelis"). Pasaules kausa priekškvalfikācijā Ukrainai paredzētas vēl divas spēles - 16. augustā pret Šveici un 20. augustā pret Slovākiju.