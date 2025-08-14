Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu ceturtdien izstājās no Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensībām.
Citi sporta veidi
Vakar 23:43
Ostapenko un Krejčīkova Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu ceturtdaļfināla neiziet laukumā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu ceturtdien neizgāja laukumā Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu ceturdaļfināla mačā un izstājās no sacensībām.
Ceturtdaļfinālā Ostapenko un Krejčīkovai bija paredzēts tikties ar ķīnieti Guo Haņjui un krievieti Aleksandru Panovu.
Astotdaļfinālā īpašo ielūgumu saņēmušais Latvijas/Čehijas pāris otrās kārtas jeb astotdaļfināla spēlē ar 6-3, 1-6, 10:5 pieveica krievieti Veroniku Kudermetovu un Beļģijas tenisisti Elīzi Mertensu, kuras sacensībās bija izsētas ar ceturto numuru.
Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko WTA dubultspēļu rangā nopelnīja 215 punktus.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Latvijas pirmā rakete Ostapenko, kura WTA rangā ir 30.vietā un turnīrā bija izsēta ar 23.numuru, piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā, bet vēl viena Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 267.) apstājās otrajā kārtā.
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos.