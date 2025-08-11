Pauls Jonass pēc traumas sadziedēšanas spilgti atgriežas sacensību apritē
Sacensību apritē atgriezies motosportists Pauls Jonass, kurš iepriekš bija lauzis atslēgas kaulu. Starptautiskajās sacensībās Beļģijā, kurās piedalījās lielākā daļa labāko MXGP braucēju, Jonass divu braucienu kopsummā ieguva augsto trešo vietu.
Jau iepriekš ziņots, ka otro gadu pēc kārtas Pauls Jonass guva traumu Vācijas "Grand Prix" posmā. Ja 2024. gadā viņa savainojums bija nozīmīgs, kas pārvilka svītru atlikušajai sezonai, tad šogad "Kawasaki" braucējs lauza atslēgas kaulu un lāpstiņu. Pats sportists pauda, ka varētu šogad vēl atgriezties sacensībās, kā mērķi izvirzot augusta vidu.
Kamēr MXGP sezona ir divu nedēļu pauze, lielākā daļa elites sportistu piedalījās starptautiskajās sacensībās Beļģijā, "Keiheuvel Balen International". Tajās uz starta devās arī Jonass, kuram tās kļuva par pirmajām sacensībām pēc traumas sadziedēšanas. Atgriešanās bija spilgta - pirmajā braucienā Jonasam piektā vieta, bet otrajā braucienā trešā. Divu braucienu kopsummā tas deva goda pjedestāla zemāko pakāpienu jeb trešo pozīciju.
Pirmajā braucienā uzvarēja Jonasa komandas biedrs Romēns Febvrs, aiz viņa palika Lūkass Kūnens un Glens Koldenhofs. Vēl labāko sešiniekā iekļuva Džefrijs Hērlingss, Jonass un Braiens Bogers. Otrajā braucienā triumfēja Kūnens, otrais bija Febvrs, pēc kā sekoja Jonass, Brents Vandoniks, Braiens Bogerss un Džefrijs Hērlingss. Ar uzvaru otrajā braucienā kopvērtējumā labākais bija Kūnens, otrais bija Febvrs, bet trešais ar 36 punktiem Jonass.
Notika arī superfināla brauciens, kurā Pauls ieguva sesto vietu. Šajā braucienā uzvarēja Glens Koldenhofs, kas aiz sevis atstāja Lūku Kūnenu un Džefriju Hērlingu.
Jau šīs nedēļas beigās Zviedrijā turpināsies MXGP sezona. Sagaidāms, ka Pauls Jonass atgriezīsies arī pasaules čempionāta ieskaitē. Līdz šim viņš ieguvis 162 punktus, kas ierindo latvieti 18. vietā. Par pasaules čempiona godu cīnās viņa komandas biedrs Febvrs un Kūnens - pagaidām čempionāta līderis ar 734 punktiem ir francūzis, taču Kūnens atpaliek tikai par deviņiem punktiem. Pasaules čempionātā atlikuši vēl pieci posmi.