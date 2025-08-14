Kristaps Porziņģis apstiprina nodomus Liepājā rast mājvietu viņa sirdij tuvajam cīņu sportam
Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis intervijā ar žurnālistiem pirms pārbaudes spēles pret Lietuvu apstiprināja iepriekš ziņoto, ka Liepājā pievērsies jaunam projektam - MMA sporta mājvietas izveidei.
Jau ziņots, ka pēc basketbolistam Kristapam Porziņģim piederošā uzņēmuma SIA "JMK VC" pasūtījuma Liepājā pārbūvēta noliktavas ēka, ko drīzumā plānots nodot ekspluatācijā. Divstāvu noliktava atjaunota, projektā pārplānotas iekštelpas, nosakot trīs telpu grupu lietošanas veidus: noliktavas telpas, sporta telpas un koplietošanas telpas.
Neoficiāla informācija vēstīja, ka noliktavas ēka iecerēta kā mājvieta cīņas sportam, kas Kristapam Porziņģim esot tuvs, proti, intervijās basketbolists ne reizi vien atklājis, ka viņam patīk bokss un MMA (jauktās cīņas mākslas). Vēl nesen Liepājā notika boksa cīņu vakars, pirms kura Porziņģis sociālajos tīklos vēstīja, ka ir gatavs dubultot (no 1000 uz 2000 eiro) prēmiju par labāko nokautu.
"Kaut kas brūvējās, kaut kas brūvējās," ar smaidu sejā par plāniem attīstīt cīņu sportu Liepājā, atbildēja Porziņģis. "Vēl nav zināms, kad tas viss būs finišā, bet MMA ir sporta veids, kas ir ļoti tuvs manai sirdij. Skatīšanās ziņā tas vispār man ir numur viens. Tā kā tā ir lieta, par ko iedegos, tad arī izlēmu ko tādu veidot. Tas viss vēl ir procesā. Kad būs gala rezultāts, tad varēšu vairāk pasniegt," turpināja Porziņģis, kurš pats ir mēģinājis savus spēkus šajā cīņu sporta veidā.
"Esmu mēģinājis, bet man tur sanāca pāris aizdomīgi momenti. Apsolījos vienam no klubiem, kurā spēlēju, ka karjeras laikā to nedarīšu. Kā beigšu basīša karjeru, sākšu MMA karjeru," smejoties teica Latvijas basketbola zvaigzne, kas ar Latvijas izlasi šobrīd gatavojas dalībai 2025. gada Eiropas čempionātā basketbolā.
Līdz šim Kristaps Porziņģis devis labumu Latvijas basketbolam, izveidojot dažādus āra basketbola laukumus Liepājā, Rīgā un Tukumā.