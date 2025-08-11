Venusa Viljamsa atklāj, kam jānotiek, lai viņa izšķirtos par labu plastikas operācijai
Tenisa zvaigzne Venusa Viljamsa sniegusi interviju žurnālam "Marie Claire UK" un ir redzama uz piektā ikgadējā pielikuma "Sievietes sportā" speciālizlaiduma vāka. Izcilā sportiste atklājusi, kāds būtu viens viņas nosacījums, lai apsvērtu iespēju gulties zem plastikas ķirurga skalpeļa.
45 gadus vecā tenisa zvaigzne atklāti runāja par šo tēmu nesenajā intervijā ar “Marie Claire UK”, atzīstot, ka viņa nevilcinātos veikt kosmētisko procedūru, ja tas palīdzētu viņai justies labāk.
“Ja manī būtu pārliecība, ka vēlos būt labākā harmonijā ar sevi, un operācija būtu tas, man ļautu justies labāk, es noteikti to izdarītu,” viņa sacīja intervijā.
Viljamsa precizēja, ka šobrīd ir apmierināta ar savu ārieni. "Es vēlētos saglabāt savu izskatu," viņa norādīja. Taču viņa aizstāvēja tos, kuri izvēlas veikt kosmētiskos uzlabojumus. “Tik daudz cilvēku kritiski vērtē citus. Bet, ja šī procedūra ļauj kādam justies labi, tas ir vienīgais, kas ir svarīgi,” viņa norādīja.
Viljamsa, kura nesen kļuva par vecāko sievieti, kas uzvarējusi tenisa vienspēlē kopš Martinas Navratilovas 2004. gadā, atzina, ka aizdomājas par novecošanos. Tas esot temats, no kura grūti izvairīties, ja esi profesionāla sportiste.
Venusa Viljamsa “Oskara” balvu ceremonijas vakarā 2022. gadā
“Nākamos 20 gados būs daudz kā pārsteidzoša, kas notiks ādas kopšanā un novecošanā,” viņa sacīja. "Fiziski es aizvien jūtos jauna savam vecuma. Bet manas ceļgali vienmēr ir bijuši kā astoņdesmitgadīgai, jau kopš bērnības. Viņi nekad nav bijuši mani sabiedrotie. Man nācies vilkt viņus līdzi," ar humoru norādījusi tenisa zvaigzne.