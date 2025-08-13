"Ja sāp, nav jēgas spēlēt!" Rodions Kurucs nepiedalīsies arī pārbaudes mačos Rīgā
Latvijas vīriešu basketbola izlases uzbrucējs Rodions Kurucs plašāk komentējis sava savainojuma statusu, atklājot, ka nav gaidāma viņa dalība nākamajās divās pārbaudes spēlēs pret Lietuvu un Slovēniju.
Latvijas vīriešu basketbola izlase turpina gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā. Pēc zaudējuma pirmajā pārbaudes spēlē pret Itāliju 14. un 16. augustā gaidāmas divas spēles savu skatītāju priekšā - vispirms pret Lietuvu, bet pēc tam Slovēniju. Lielas neskaidrības pagaidām ir ap uzbrucēja Rodiona Kuruca veselības stāvokli, kuram ir līdzīga trauma kā Kristapam Porziņģim 2023. gada vasarā - plantārais fascīts papēdim. Viņš joprojām strādā pēc individuālās programmas.
Vēl nespēlēs
Rodions zina, kad viņam parādījās fascīts kājā. "Divus mēnešus pirms beidzās sezona Mursijā (pēdējās sezonas Kurucs spēlēja Spānijas Mursijas UCAM - aut.). Es negribēju spēlēt, bet viņi spieda to darīt. Man jau pirms tam bija neliela pleca trauma, ar ko arī viņi spieda spēlēt. Spēlēju uz pretsāpju zālēm. Tad jau sačakarējām, vajadzēja pašam būt gudrākam un pateikt nē," teica Kurucs, kurš šovasar pārcēlies uz Eirolīgas klubu Vitorijas "Baskonia".
Plantārais fascīts ir hronisks pēdas audu iekaisums. Pagaidām Kurucs joprojām strādā individuāli. Rodions izlases rīcībā ir jau kopš brīvprātīgo treniņu sākuma, 7. jūlija, taču kopā ar komandu kontakta treniņos piedalījies vēl nav. Līdz šim viņa ikdienas rutīna sastāvējusi no ierašanās krietni agrāk par saviem komandas biedriem un dažādām individuālām procedūrām. "Atnāku kādu stundu pirms pārējiem. Sāku svaru zālē ar iesildīšanos un visiem vingrinājumiem. Pēc tam nāku uz zāli, turpinot ar metieniem un individuālo darbu. Tad piedalos treniņā pieci uz nulle, to tālāk skatos no malas, minu riteni un dodos uz citām procedūrām."
"Papēdis vēl nedaudz sāp, bet solim pa solim ejam uz priekšu. Nav uzlikts tāds spiediens, ka man ir obligāti jāspēlē," saka Rodions. "Ja jutīšos labi, tad spēlēšu. Ja nē, tad tāpat kā Kristaps Porziņģis Pasaules kausā (viņš tās pašas traumas dēļ finālturnīru izlaida - aut.). Ja sāp, nav jēgas spēlēt. Tādā gadījumā ir jāņem vesels spēlētājs."
Visdrīzāk lēmums par Rodiona dalību izlasē tiks pieņemts pēdējā brīdī. Pēc paša vārdiem nav gaidāma viņa piedalīšanās nedz pārbaudes mačā pret Lietuvu, nedz Slovēniju. Viņš varētu mēģināt spēlēt Atēnās notiekošajā turnīrā, kad 20. un 21. augustā gaidāmas spēles pret Grieķiju un Itāliju. Tas nozīmētu, ka nākamnedēļ viņš arī varētu vairāk iesaistīties treniņdarbā ar komandu.
"Mēs skatāmies dienu no dienas. Šodien bija treniņš pieci uz nulli. Tajā jutos ļoti labi. Pēc tā bija nelielas sāpes, taču svarīgākais ir, kā papēdis jūtas nākamās dienas rītā," turpināja uzbrucējs, kurš Lukas Banki sistēmā kļuvis par atslēgas spēlētāju.
Vērtīga nometne
Pagājušonedēļ Latvijas izlase aizvadīja vienu nedēļu nometnē Slovēnijā. "Foršs saliedēšanās pasākums," pavadīto laiku Laško vērtēja Kurucs, kurš gan pārsvarā strādājis individuāli. "Bija aktivitātes, kurās varējām atpūsties, ko jau var redzēt visos izplatītajos video. Varējām visi kopā pabūt. Labi pavadījām laiku, un tagad varam darbu atsākt šeit."
Viņš, lai arī labprāt būtu gribējis, pats nav gājis makšķerēt kā Rolands Šmits, Kristaps Porziņģis, Artūrs Žagars un Andrejs Gražulis. "Filmēju kā medpersonāls spēlē basketbolu," uz saviem ārpus basketbola laukuma pienākumiem nometnē atbildēja Rodions. "
Nometne noslēdzās ar pirmo pārbaudes spēli, kuru Rodionam Kurucam bija jāvēro no rezervistu soliņa. Triestē pēc trīs labi aizvadītām ceturtdaļām nācās piekāpties Itālijai ar rezultātu 75:91. "Bija labi un slikti momenti," uz to, ko redzējis no soliņa, atbildēja vecākais no brāļiem Kuruciem. "Kā jau pirmajā pārbaudes spēlē bija daudz kļūdu un neskaidrību. Ķīmija nelikās kopā. Šis ir process, kas mūs aizvedīs līdz čempionātam. Tas, kā izskatāmies, nopietnākus secinājumus varēsim izdarīt pēc spēles pret Slovēniju. Progress ir jūtams, un tas būs redzams arī laukumā," pārliecināts, ka jau pret Lietuvu un Slovēniju līdzjutēji redzēs kvalitatīvāku spēli, saka Rodions.
Treneri jau demonstrējuši video analīzi, kurā uzsvērts, ka vairāk jādalās ar bumbu un jāspēlē kā komandai. "Mums teica, ko grib no mums sagaidīt un kas ir jāuzlabo. Piemēram, ir mazāk jādriblē. Ja pārdriblējam bumbu, tad sanāk sliktāks lēmums. Jāspēlē vairāk kopā un caur piespēli. Jāatbalsta vienam otru."
Paša Kuruca un arī Artūra Strautiņa traumu dēļ vakanta ir trešā numura pozīcija, kuru pagaidām nav nemaz tik vienkārši aizpildīt. Kurucs uzskata, ka tomēr šajā pozīcijā var atrast lietderīgus basketbolistus. "Ir grūti, taču domāju, ka Mārcis Šteinbergs un Mareks Mejeris ar savu augumu un garumu var mūs aizstāt."
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā. Rīga bez A grupas izspēles uzņems arī visas izslēgšanas spēles. Latvija grupā spēkosies pret Serbijas, Turcijas, Portugāles, Čehijas un Igaunijas izlasēm.
