"Man atņēma restorānu un draud likt cietumā!" - hokejists Ronalds Ķēniņš par nebūšanām biznesā
Hokejists Ronalds Ķēniņš, kas jūlijā Vecrīgā piedalījās jauna restorāna atvēršanā, sūrojas, ka iepriekšējā atpūtas vieta, kurā sportists esot ieguldījis ievērojamus naudas līdzekļus, viņam atņemta un bijušie biznesa partneri vēloties viņu iesēdināt cietumā.
Bijušais NHL hokejists, ilgus gadus Šveices klubos spēlējošais Ronalds Ķēniņš restorānu biznesā iesaistījies pirms septiņiem gadiem. Toreiz viņa bērnības draugs Andris Nazārs, kam piederēja restorāni Vecrīgā, piedāvājis kļūt par to līdzīpašnieku. Ronalds investēja savu hokejā nopelnīto naudu restorānos "Table 7", "Queens" un "House 12". Bet tad sākās kovida pandēmija, sabiedriskās ēdināšanas bizness apsīka, un hokejistam restorānus nācās aizvērt un atbrīvot īrētās telpas. Aprīkojumu Ķēniņš pārdevis Laurai – meitenei, kura Vecrīgā jau vairākus gadus esot vadījusi dažādus restorānus.
Kad kovida pandēmija beidzās, hokejista brālis Jānis Kalniņš ierosināja Ronaldam atsākt restorānu biznesu. “Paši tad bijām Šveicē, aicinājām Lauru kļūt par mūsu restorāna menedžeri, uzrunājām arī draugu Oļegu, kas nodarbojas ar mēbeļu ražošanu un pārdošanu, lai viņš palīdz mums atsākt restorānu darbību. Viņš firmā bija ar partneri Edgaru Smilgu, nolēmām viņus piesaistīt savam restorāna biznesam. Vienojāmies, ka mūsu visu ieguldījums tiks uzņēmuma SIA "Black Cherry LV" kapitāldaļās, atstājot Smilgam 20 procentus. Taču 2024. gada decembrī Smilga neizpildīja vienošanos un uzsāka izsaimniekot firmas finanses, apmaksājot personiskos un saistīto uzņēmumu parādus,“ žurnālam "Kas Jauns" saka Ķēniņš.
Bet mēs bijām Šveicē…
2025. gadā tuvojās pavasaris un tūrisma sezona, taču atsāktais restorāna bizness Ķēniņam ar brāli izvērties viņu prātam neaptveramā murgā. “Edgars Smilga kopā ar savu dzīvesbiedri no biznesa partnera Oļega tēva piederošās mēbeļu ražotnes aizveda mēbeļu ražošanas iekārtas. Minētais fakts fiksēts videonovērošanas kamerās, un iesniegts iesniegums policijā. Tas mums bija pirmais brīdinājuma zvans, ka arī mūsu restorānā notiek kaut kas nelāgs. Mēģinājām ar Smilgu sazināties, taču uz mūsu telefona zvaniem viņš neatbildēja. Un tad piezvanīja grāmatvede, informējot, ka viņš uz savu privāto kontu pārskaita mūsu uzņēmuma naudu. Uzņēmuma, kur viņam pieder faktiski vismazākās daļas un kurā viņa finansiālie ieguldījumi ir kā piliens jūrā, salīdzinot ar maniem ieguldītajiem vairākiem simtiem tūkstošiem. Un, kad vēl restorāna menedžere ziņoja, ka viņš no rītiem atnāk uz restorānu un no kases savāc naudu... Sapratām, ka jārīkojas, lai glābtu savu biznesu. Bet mēs esam Šveicē, uz sakariem viņš neiznāk. Līdz viņš vienkārši ieradās ar juristiem, ar policiju, tad publiskoja video, ka pats tiekot apzagts...” atceras Ronalds Ķēniņš.
Durvīm priekšā – betona bluķis
Ķēniņš stāsta, ka Smilgam bijusi pieeja uzņēmuma kontiem, viņiem pašiem nē. “Mums radās aizdomas tad, kad viņš apzaga savu kolēģi Oļegu, sajutām, ka to pašu dara ar mums. Jā, juridiski uz viņa firmas bija nomas līgums par restorāna telpām, bet visa manta, kas atrodas restorānu telpās, pieder mums. Mēs sākām rīkoties, lai atgūtu savu mantu.”
Pirmās domstarpības ar policijas iesaistīšanos par to, kam īsti ir tiesības lietot telpas, kurās iekārtots restorāns, sākušās 9. aprīlī. “Esot bijis viltus zvans policijai par mantas nelikumīgu pārņemšanu Vecrīgā. Kad policija pie mums ieradās, tā konstatēja, ka nekas tāds nenotiek. Policijas darbinieks iegāja visās restorāna telpās, pat nofilmēja, ka visa manta ir uz vietas, un devās prom,” atceras Jānis Kalniņš, sakot, ka policija konstatēja, ka tas ir civiltiesisks strīds, kurā viņu iejaukšanās nav nepieciešama.
Restorāna apakšnomnieka SIA "SM "pārstāve Sanita Bite saka: “Tie bija "Black Cherry LV" pirmie centieni ielauzties restorāna telpās un pārņemt saimniecisko darbību.” Viņa tikmēr jau bija apzinājusi, kuras mantas atdodamas "Black Cherry LV", sastādījusi pieņemšanas aktu, nosūtījusi aicinājumu braukt tām pakaļ: “Kad pirmajās reizēs ieradās policija, parādīju likumsargiem šo sarakstu, un uz tā pamata tad arī kārtības sargiem nebija iemesla uzskatīt, ka vēlamies prettiesiski atsavināt "Black Cherry LV" mantu. Tāpēc policija devās prom...”
“Tikmēr "Black Cherry LV", saņemot mūsu paziņojumu ar aicinājumu izņemt savu mantu, nobloķēja restorāna durvis. Mums ir nofilmēts videomateriāls, kurā redzams, kā milzīgs ceļamkrāns durvīm priekšā pieliek lielu betona bluķi. Biju šokā, kā bez atļaujām, bez līguma, nesaskaņojot savu darbību ar pašvaldības institūcijām, Vecrīgā var ierasties ceļamkrāns un ko tādu darīt. Vaicāju šoferim, kur ir atļaujas, uz kāda pamata viņš to dara, sekoja atbilde – atļauja būs!” piebilst Jānis Kalniņš.
Aiztur restorāna menedžeri
Ar to karš par restorānu tikai sācies. Nav saudzēta arī restorāna menedžere Laura. “Viņa bija ciemos pie draugiem, kad tur bez tiesas lēmuma vai prokurora piekrišanas policija nelikumīgi iekļuva Lauras draugu īpašumā un aizturēja viņu uz 48 stundām, turot aizdomās 380 000 eiro pazušanā. Lai arī restorāna menedžere policiju informēja, ka viņai pat nav piekļuves uzņēmuma kontiem, ka tā ir tikai Smilgam, viņu izolatorā noturēja divas diennaktis!” sarunā iesaistās menedžeres advokāts Arturs Lielgalvis.
Restorāna pārņemšana ar 8 policijas ekipāžām!
17. aprīlī pie restorāna ieradušās astoņas policijas ekipāžas un ar tās līdzdalību notikusi restorāna telpu pārņemšana. “Atbrauca astoņas ekipāžas ar apmēram 30 policijas darbiniekiem, pat īpašās uzdevumu vienības vīriem maskās... Atlauza durvis un ielaida iekšā "Black Cherry LV"! Bet "Black Cherry LV" nav neviena dokumenta, kas pierādītu, ka tur ir viņu manta. Tikmēr mēs ar mapīti, pilnu dokumentiem, kas pierāda, ka tur atrodas mūsu manta, sakām, ka mums arī tur jāiet, taču mums vienkārši policija piesprieda aizliegumu vispār ieiet šajās telpās,” atceras Jānis Kalniņš.
SIA "SM" pārstāve Sanita Bite piebilst: “Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes priekšnieks Sergejs Galilejevs nepārprotami, liecinieku klātbūtnē paziņoja savu mutisko lēmumu par restitūciju un paskaidroja, ka policija neveic procesuālas darbības, ka tas ir viņa lēmums veikt restitūciju, kas pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas vadības 2006. gada vadlīnijām par Valsts policijai noteikto pienākumu veikt restitūciju. Es tādu dokumentu neatradu. Iesniedzu sūdzību Valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Nu ir saņemta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieka Raimonda Kronberga vēstule, ka Sergeja Galilejeva lēmums par restitūciju nebija adresēts SIA "SM", bet gan policijas darbiniekiem, un sūdzību neizskatīja. Iesniedzu atkārtotu sūdzību VP priekšniekam Rukam, un arī viņš atteica skatīt sūdzību, norādot, ka Rīgas Austrumu pārvaldes priekšnieks Sergejs Galilejevs esot vadījis un organizējis sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie restorāniem. Tās ir divas pretrunīgas Valsts policijas vēstules, kurās norādīts dažāds pamatojums atteikumam skatīt sūdzību.”
Restorāns turpina strādāt
Tikmēr Ronalda Ķēniņa izlolotais restorāns "Table 7", kurā viņš ieguldījis savus līdzekļus, turpina strādāt un ir pilns ar apmeklētājiem. “Tika solīts, ka mantu arestēs un restorāns nestrādās, bet tas strādā. Mūsu telpās, par mūsu naudu, izmantojot mūsu mantu – mēbeles, interjeru, traukus...” šokā ir hokejista brālis Jānis Kalniņš.
“Vēlos atgūt savu mantu, jo tie ir manis ieguldītie līdzekļi. Protams, es ceru uz tiesisku valsti, ka taisnība uzvarēs,” atbild hokejists. Savukārt Ronalda brālis Jānis uzskata, ka šī lieta apzināti tiek novilcināta, lai restorāns varētu visu šo vasaru veiksmīgi nostrādāt un "Black Cherry LV" savākt uz viņa brāļa investīcijām gūto peļņu: “Es tiešām nesaprotu, kā tas iespējams! Latvijā labi pazīstams cilvēks, tautā mīlēts hokejists, turklāt visi zina, ka tas ir viņa restorāns, tiek šādā veidā izmests no sava biznesa! Tik vienkārši! Viss atņemts, izsaimniekota visa nauda... Un viņi mierīgi turpina tur strādāt. Mēs neviens liecību sniegšanai netiekam aicināti. Rakstām paši savas liecības un nosūtām policijai, bet nesaņemam pat atbildes, ka tās pievienotas krimināllietai.”
Draud ar sēdēšanu aiz restēm
Restorānu Ķēniņš, visticamāk, ir zaudējis, taču azarts darboties restorānu biznesā hokejistam nav zudis. Pirms divām nedēļām viņš ar brāli Vecrīgā svinīgi atvēra savu jauno restorānu "The Sherlock Holmes". Tikmēr viņa bijušais biznesa partneris jau esot draudējis, ka brāļiem atņemšot arī to! Pēc "Lursoft" datiem, SIA "The Sherlock Holmes", kam pieder restorāns Audēju ielā, vienīgais īpašnieks oficiāli ir Edijs Leitāns.
Vecrīgā atklāj restorānu "The Sherlock Holmes"
2025. gada 24. jūlijā Vecrīgā notika restorāna "The Sherlock Holmes" atklāšana.
“Mēs jau esam dzirdējuši stāstus, ka "Black Cherry LV" īpašnieki un amatpersonas neslēpj, ka policijā un prokuratūrā pieņem viņiem labvēlīgus lēmumus, atsaucoties uz politiskām partijām un konkrētiem deputātiem. Ir pat audioieraksti. Sākotnēji negribējās ticēt, jo domāju, ka dzīvoju tiesiskā valstī, bet policijas, prokuratūras un tiesas pieņemtie lēmumi grauj šo manu pārliecību un rada nepavisam ne labu priekšstatu par taisnību Latvijā, jo visi lēmumi pieņemti, neievērojot šīs valsts izdotus likumus. Un ir vēl kāda lieta – bijušie partneri draud mūs iesēdināt cietumā uz 12 gadiem par reiderismu! Tas ir viņu plāns. Ir daudz liecinieku, kam viņi to stāstījuši, viņi ir mēģinājuši uzpirkt cilvēkus, lai sniegtu viltus liecības,” uzsver hokejists Ronalds Ķēniņš.
Vai Ronalds ar brāli nebaidās, ka šīs viņa liecības žurnālam "Kas Jauns" var atspēlēties? “Protams, ka, iespējams, pēc šīs publikācijas ar mums var kaut kas nelāgs notikt. Bet mēs neklusēsim. Ko mums darīt, ja mums ir atņemts ģimenes uzņēmums? Ko tālāk, tikpat rupjā veidā vēl māju atņems? Tā vienkārši – pasakot, ka tas ir mans, bez pierādījumiem? Mums tiek draudēts, ka tiks darīts viss, lai mūs iesēdinātu, bet mums klusēt?” atbild Kalniņš, bet Ķēniņš piebilst: “Taisnība ir mūsu pusē. Visi to zina!”