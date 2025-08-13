VIDEO: "Panthers" demonstrē Stenlija kausa viesošanās Latvijā aizkulises
Pirmdien, 11. augustā, Mārupē un Tukumā Uvis Balinskis atrādīja kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīto Stenlija kausu. Dažas dienas vēlāk komanda izplatījusi video, kurā redzamas viesošanās aizkulises.
Jau ziņots, ka Uvis Balinskis par Stenlija kausa ieguvēju kopā ar Floridas "Panthers" kļuva otro gadu pēc kārtas. Ja 2024. gadā viņa vārdu uz kausa neiegravēja, tad šoreiz gan, jo viņš bija izpildījis vienu no nosacījumiem - vismaz 41 spēle regulārajā turnīrā.
Ja pirms gada Balinskis kausu veda uz savu dzimto Ventspili, tad šoreiz jaunajiem hokeja censoņiem to bija iespēja dzīvē redzēt pie Mārupes ledus halles, bet vēlāk Balinskis to aizveda līdz Tukumam, kur pats attīstījis savu talantu jaunieša gados. Floridas "Panthers" izplatījis video, kurā iespējams ieskatīties Stenlija kausa tūres Latvijā aizkulisēs.
Ideja par Stenlija kausa vasaras tūri radās 1989. gadā. Toreiz Kalgari “Flames”, kas kļuva par NHL čempioni, spēlētājs Kolins Patersons lūdza Filu Pričardu, Stenlija kausa pārvaldnieku un pavadoni, atvest trofeju uz īsu vizīti viņa dzimtajā Ontārio. Pričards tam piekrita, ielika kausu savas automašīnas bagāžniekā un izpildīja Patersona lūgumu. Esošo tradīciju, kurā čempiones komandas spēlētājiem un personālam ir iespēja pavadīt laiku ar kausu, 1995. gadā aizsāka Ņūdžersijas “Devils”.
Stenlija kauss neceļo viens. Lai nodrošinātu, ka tas veiksmīgi nonāk jebkurā no pieturvietām, ar to kopā dodas hokeja Slavas zāles darbinieki. 2025. gada vasarā šim nolūkam norīkoti pieci, ieskaitot jau minēto Pričardu. Vismaz diviem jābūt kausa tuvumā visu laiku. Stenlija kauss tiek pārvadāts ar parastajiem lidmašīnu komerciālajiem reisiem.
Jaunā NHL sezona sāksies 7. oktobrī. To ievadīs Floridas “Panthers” un Čikāgas “Blackhawks” mačs. Kā čempioni Floridas hokejisti saņems arī čempionu gredzenus, kam vismaz 2024. gadā klubs naudu netaupīja.
