Kārtslēcējs Valters Kreišs ar sezonas labāko rezultātu izcīna otro vietu sacensībās Vācijā
Latvijas vieglatlēts Valters Kreišs trešdien Vācijā izcīnīja otro vietu Jokgrimas 29. starptautiskajās kārtslēkšanas sacensībās.
Latvijas vadošais kārtslēcējs sacensības uzsāka ar pirmajā mēģinājumā pārvarētiem 5,40 metriem, ar otro mēģinājumu izdevās pārlēkt 5,50 metru augstumā novieto latiņu, tad ar pirmo piegājienu - 5,60 metrus un ar otro - 5,70 metrus. Visi trīs mēģinājumi pārlēkt 5,82 metrus augstumā, kas būtu paša uzstādītā Latvijas rekorda atkārtojums, novietoto latiņu nebija sekmīgi.
Pārvarētie 5,70 metri ir Kreiša šīs sezonas labākais rezultāts. Par sacensību uzvarētāju ar personīgo rekordu 5,76 metri kļuva francūzis Baptists Tjerī, bet trešo vietu ar rezultātu 5,60 metri izcīnīja mājinieks Torbens Blehs.
Šovasar Valtera Kreiša rezultātus ietekmēja papēža trauma šī gada maijā. Sacensību apritē viņš atgriezās jūlijā, izcīnot trešo vietu U-23 Eiropas čempionātā un otro pasaules Universiādes spēlēs.