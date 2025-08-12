“Olimpieši skolās ar Rimi” pasākuma atklāšana
Šodien plkst. 11.00 “Rimi” Olimpiskajā centrā Rīgā tika prezentēts izglītojošs projekts “Olimpieši skolās ar Rimi”, kura mērķis ir motivēt jauniešus ...
FOTO: atklāts jauniešu veselības projekts “Olimpieši skolās ar Rimi”
Šodien, 12. augustā, Rimi Olimpiskajā centrā oficiāli atklāta jauna izglītojoša iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi”. Tās mērķis – veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sabalansētu dienas režīmu un sporta nozīmi jauniešu attīstībā, kā arī iedvesmot skolēnus tiekties pēc saviem mērķiem, iepazīstoties ar izcilu sportistu pieredzi un stāstiem. Atklāšanas pasākuma laikā Latvijas olimpieši un paralimpieši izlozēja pirmās 10 skolas, kuras viņi apmeklēs jau šoruden.
Pasākumā piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Rimi pārstāvji, kā arī paši sportisti – kamaniņu braucējs Roberts Plūme, šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā, smaiļotājs Roberts Akmens, hokejists Martins Laviņš un paralimpieši Diāna Krūmiņa un Raivo Maksims.
Sportistiem bija iespēja pašiem izlozēt skolas, kuras pirmās varēs uzņemt programmas dalībniekus. No vairāk nekā 220 saņemtajiem pieteikumiem sportisti izlozēja desmit skolas – pa divām katrā Latvijas reģionā, kurās tiksies ar 5.–8. klašu skolēniem:
Rīgā: Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskola un Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs (rezervistos: Rīgas Pamatskola “Rīdze” un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola).
Kurzemē: Brocēnu vidusskola un Valdemārpils vidusskola (Saldus vidusskola un Talsu Valsts ģimnāzija)
Zemgalē: Viesītes vidusskola un Augstkalnes pamatskola (rezervistos: Teteles pamatskola un Bērzupes pamatskola).
Vidzemē: Staiceles pamatskola un Taurupes pamatskola (rezervistos: Mālpils vidusskola un Jura Neikena Dikļu pamatskola)
Latgalē: Rugāju vidusskola un Bērzgales pamatskola Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība (rezervistos: Kristiāna Dāvida pamatskola un Daugavpils Iespēju vidusskola).
Uzrunājot klātesošos, LOK prezidents Raimonds Lazdiņš uzsvēra, ka programma izstrādāta, balstoties ne tikai uz teorētisku situācijas izpēti, bet arī diskusiju ciklu visos piecos minētajos reģionos, lai identificētu aktuālās problēmsituācijas un iespējamos risinājumus projekta ietvaros. Konsultējoties ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, izstrādāts saturiski kvalitatīvs, aktuālām tendencēm un zinātnē balstīts informatīvais materiāls. No tā attīstītas arī projektā iekļautās aktivitātes, uzdevumi un interaktīvās darbības.
“Mēs skolēniem piedāvāsim iespēju tikties ar olimpiskajiem sportistiem, uzklausīt viņu stāstus un pievērst uzmanību savam dienas režīmam, fizisko aktivitāšu apjomam un ēšanas ieradumiem, kā arī iegūt praktiskus padomus ikdienai, lai padarītu savu dienu pilnvērtīgāku un, iespējams, nākotnē kļūtu par olimpieti. Mūsu mērķis ir sniegt jauniešiem ne tikai zināšanas, bet arī pieredzi, kas iedvesmo un paliek atmiņā. Šis ir tikai sākums – Latvijas Olimpiskās komitejas mērķis ir attīstīt un turpināt šo iniciatīvu arī nākotnē, paplašinot tās mērogu un iesaistot projekta finansēšanā gan Izglītības un zinātnes ministriju, gan Veselības ministriju. Novēlu skolām, bērniem un sportistiem dzīvot ar prieku un pārliecību, saglabājot vēlmi katru dienu kļūt mazliet labākiem!” sacīja Lazdiņš.
Projekts top, pateicoties Rimi Latvia atbalstam. Uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova uzsvēra kopīgas sadarbības nozīmi un programmas ilgtermiņa vērtību: “Šī programma ir lielisks kopdarba piemērs – eksperti, sportisti un pedagogi strādās plecu pie pleca, lai bērniem būtu vieglāk saprast, kas ir labs ieradums un kāpēc to ir vērts ieviest savā dzīvē. Ar prieku esam daļa no šī projekta, kur kopā ar LOK varam iedvesmot un atbalstīt ne vien profesionālus sportistus, bet arī skolēnus visā Latvijā. Tas noteikti ir stāsts par gudrām izvēlēm, kas sākas jau agrā vecumā. Mēs ceram, ka šīs tikšanās bērniem palīdzēs izdarīt izvēles, kas viņus stiprinās gan šodien, gan nākotnē.“
Mums ir jāveicina jauniešu interese par sportu, veidojot interesantus sporta pasākumus un programmas. Iniciatīva Olimpieši skolās ir precīzi tas, kas mums kā sabiedrībai ir vajadzīgs. Sabiedrībā populāri profesionālie sportisti ir jāiesaista sporta popularizēšanā, iedvesmojot jauniešus sportot un ievērot veselīgu dzīvesveidu. Tas ir stāsts ne vien par šodienu, bet arī mūsu nācijas nākotni. Uzskatu, ka mums arī turpmāk ir nepieciešams attīstīt sadarbības projektus, veidojot noturīgu saikni starp augstu sasniegumu sportu un jauniešiem,” pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņs Daugavietis.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi”
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam un veidota kā ilgtermiņa iecere, kas balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāšu pieaugumu, izpratni par veselīgu uzturu un sabalansētu dienas režīmu.
Pasākumu laikā 5.–8. klašu skolēni tiksies ar sportistiem, uztura speciālistiem un sabiedrībā zināmām personībām, kuri nodrošinās atraktīvu, iesaistošu un izzinošu saturu. Jaunieši piedalīsies gan fiziskās aktivitātēs, gan prāta uzdevumos, gūstot zināšanas par veselīga dzīvesveida pamatiem – kustību, miegu, uzturu, stresa noturību, ūdens lietošanu un dienas režīmu.
Informācija tiks pasniegta ar influenceru iesaisti, pieredzes stāstiem, komandu spēlēm, paraugdemonstrējumiem, konkursos un viktorīnās. Aktīvajā daļā jaunieši pielietos iegūtās zināšanas uzdevumos, krājot punktus kopējam rezultātam.
Lai nodrošinātu programmas ilgtspēju, skolēniem tiks piedāvāti informatīvie materiāli un darba lapas, kas ļaus turpināt aktualizēt veselīga dzīvesveida jautājumus arī pēc vizītes. Skolēniem būs pieejama arī LOK aplikācija ar izaicinājumiem un aktivitātēm veselīgā režīma nostiprināšanai.