Fīniksas "Mercury" galvenais treneris komentē, kāpēc vietu sastāvā zaudējusi Kitija Laksa
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien nedevās laukumā Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē, kurā viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" komanda piedzīvoja zaudējumu. Pēc spēles kluba galvenais treneris Neits Tibetss pauda, ka viņam patīkot rotē ar astoņām spēlētājām, kuru vidū nav Laksas.
"Mercury" savā laukumā ar 66:74 (19:24, 15:15, 16:14, 16:21) atzina Atlantas "Dream" pārākumu. Laksa pēc trenera lēmuma palika uz rezervistu soliņa. Šī bija otrā reize pēdējo trīs maču laikā, kad latviete nedodas laukumā, bet iepriekšējā spēlē viņa uz parketa pavadīja vien nedaudz vairāk par trim minūtēm. Mājinieču sastāvā rezultatīvākā ar 21 gūto punktu bija Alisa Tomasa, bet 16 punktus guva Devanna Bonere. Uzvarētāju rindās ar 17 punktiem izcēlās Ališa Greja, 15 punktus guva Brionna Džounsa, bet pa 13 - Džordina Kenada un Neza Hilmona, kuras rēķinā arī 13 izcīnītas atlēkušās bumbas.
Pēc spēles galvenais treneris Neits Tibetss atzina, ka viņam patīkot rotēt ar astoņu basketbolistu rotāciju, kurā nav atradusies vieta Laksai. "Mēs turpināsim analizēt iespēju spēlēt ar dažādām basketbolistu rotācijām turpmākajās spēlēs, taču esošā man patīk. Mūsu komandā atrodas labas spēlētājas, tā kā viņām jābūt gatavām jebkurā brīdī doties laukumā. Arī viņas (Kitija Laksa, Kalanī Brauna un Leksī Helda - aut.) ir meistarīgas basketbolistes, taču esmu lēmis doties citādākā virzienā."
Followed up with Nate and asked how he can have his remaining three players (Kalani Brown, Lexi Held, Kitija Laksa) stay ready.— Hayden Cilley (@HaydenCilley) August 11, 2025
“We’ve got good players, so it’s their job to stay ready. They’re also good players, but I’ve also kind of decided to go in a different direction.” https://t.co/T9m6PCmd8L
Interested to see if Lexi Held, Kitija Laksa and Kalani Brown get many minutes the rest of the season. Seems like Nate Tibbetts really likes the eight-woman rotation of Thomas, Copper, Sabally, Mack, Akoa Makani, Westbeld, Bonner and Whitcomb. #WNBA— Jesse Morrison (@morrscode_) August 10, 2025
"Mercury" ar 19 uzvarām 31 spēlē kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Dream" ar bilanci 20-11 ir vienu pozīciju augstāk. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.