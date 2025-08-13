Bijusī basketboliste Elīna Babkina kļuvusi par māmiņu
Bijusī Latvijas sieviešu basketbola zvaigzne Elīna Babkina kļuvusi par māmiņu.
Latvijas sieviešu basketbola izlases ilggadējā saspēles vadītāja Elīna Babkina pirms diviem gadiem paziņoja, ka neturpinās profesionāles karjeru.
Tagad Babkina kļuvusi par māmiņu, liecina fotogrāfijas bijušās sportistes sociālā tīkla “Instagram” kontā.
Latvijas izlases rindās Babkina piedalījās 124 spēlēs, kurās vidēji guva 10,0 punktus, atdeva 3,1 rezultatīvu piespēli un izcīnīja 2,3 atlēkušās bumbas. Saspēles vadītāja pārstāvēja Latvijas izlasi 2008. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, 2018. gada Pasaules kausa izcīņā un četros Eiropas čempionātos.
gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā Babkina piedalījās trīs spēlēs, kurās vidēji 26 minūtēs guva 8,7 punktus, atdeva 7,3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 3,3 atlēkušās bumbas.
Pēc karjeras “TTT Rīga” un “Cēsu” komandās Babkina spēlēja arī Francijā, Polijā, Rumānijā, Čehijā, Krievijā, Spānijā un Turcijā. 2011. gada Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) draftā Babkinu ar kopējo 29. numuru izvēlējās Losandželosas “Sparks”, taču ASV profesionālajā līgā viņa nespēlēja, lai gan 2020. gadā bija noslēgusi īstermiņa līgumu ar Atlantas “Dream”.