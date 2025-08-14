Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
FOTO: īpašā gaisotnē aizvadīta Latvijas - Lietuvas pārbaudes spēle. Banki norāda, ka "valstsvienības uzņemtais virziens ir pareizs!"
Latvijas vīriešu basketbola izlase savā otrajā pārbaudes mačā apliecināja, ka tās uzņemtais virziens ir pareizs, norāda valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
"Kā jau sagaidījām, bija smaga spēle. Lietuva ir komanda, kas var spēlēt ar lielu ātrumu un atlētiskumu. Ļoti labi, ka šajā posmā ir iespēja spēlēt ar tādiem pretiniekiem. Esam spēruši soli uz priekšu, ja salīdzina ar iepriekšējo pārbaudes spēli. Apliecinājām, ka uzņemtais virziens ir pareizs. Protams, ir lietas, kas vēl jāuzlabo, taču šobrīd vēl par agru sūdzēties," stāstīja Banki.
Latviešiem pamatlaika beigās bija iespēja izraut uzvaru, taču bumba pēc Kristapa Porziņģa metiena nelidoja cauri groza stīpai. Pēdējais uzbrukums aizritējis, kā cerēts, teica Banki.
"Viņi samainījās, un Porziņģim tika iedota bumba uz soda metienu līnijas. Viņam bija ļoti labs metiens, grūti iedomāties labāku. Mani vairāk uztrauktu iepriekš pieļautā kļūda. Taču tas ir normāli ceļa sākumā, kad tikai sākam būvēt savu spēli," skaidroja Banki.
Tikmēr valstsvienības kapteinis vDairis Bertāns norādīja, ka bija acīmredzams, ka šī nebija parasta pārbaudes spēle. Maču apmeklēja vairāk nekā 11 000 basketbola līdzjutēju.
"Abas izlases gribēja uzvarēt. Domāju, ka nevienai komandai nesanāca tas, kas bija sarunāts. Brīdī, kad neaizgāja metieni, vajadzēja kaut ko pamainīt, ko viņi arī izdarīja, bet mēs turpinājām mest tālmetienus," secināja Bertāns.
Valstsvienības kapteinis arī atzina, ka izlase uzlabojusi savu sniegumu, ja salīdzina ar pirmo pārbaudes maču, kad ar 75:91 tika zaudēts Itālijai. "Bija uzlabojumi uzbrukumā, kā kustējāmies un atradām sev metienus uzbrukumā. Kad viņi bija pārāk agresīvi, mēs aizgājām garām un guvām vieglus punktus," teica Bertāns.
Aizsargs Bertāns arī atklāja, ka viņu cenšas iespēlēt arī vieglā uzbrucēja pozīcijā. "Nav liela atšķirība, ja vien netrāpās pretī kāds liels trešais numurs, kas grib spēlēt "postā", tad nekas nemainās. Vienīgi vairāk jāpiedomā pie atbloķēšanas, jo trešie numuru ir tendēti vairāk iet uz uzbrukuma bumbām," skaidroja Bertāns.
Jāpiemin, ka nespēlējot Artūram Žagaram un Rodionam Kurucam, vairāk laika laukumā bija jāpavada Kristeram Zorikam un Rihardam Lomažam. Pārbaudes spēlē ar slovēņiem plānots tas pats sastāvs, taču ar citādu spēles laika sadalījumu, jo Žagara un Kuruca dalība arī šajā mačā nav plānota.
Pleca savainojuma dēļ treniņnometne noslēgusies Mārtiņam Laksam, kuram šodien tika veikta operācija. Banki pauda cerību, kas tas neietekmēs viņa sezonu klubā, un bija ļoti pateicīgs Laksam par izlasei veltīto laiku.
Sestdien vēl Latvija pārbaudes spēlē savā laukumā tiksies ar Slovēniju, bet nākamnedēļ Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju.