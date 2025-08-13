VIDEO: Zviedrijas vēstniece spraigā cīņā stājas pretī latvietim Raineram Kalniņam - pasaules čempionam galda hokejā
Šodien Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda mērojās spēkiem galda hokeja spēlē ar šī gada Pasaules čempionu “Open” klasē – latvieti Raineru Kalniņu. Draudzības spēle tika sarīkota par godu Pasaules čempionātam galda hokejā, kas notika jūnijā Zviedrijā.
Fotoattēlā redzami Kārlis Balodis (Table Hockey Global), Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda, Rainers, Kalniņš, Pasaules čempions galda hokejā, Mikus Saulītis, galda hokejists. Visi trīs pārstāv Inčukalna GHK:
Latvieši parāda, ko spēj galda hokejā
Šogad no 13.-15. jūnija Zviedrijas pilsētā Ūmeo norisinājās 19. Pasaules čempionāts galda hokejā! Čempionātā piedalījās 164 spēlētāji no 18 valstīm. Latvijas izlases sportisti izcīnīja vairākas augstas godalgas izcīnot 6 zelta, 2 sudraba un 1 bronzas medaļas.
Zelta medaļas izcīnīja - Open klasē - Rainers Kalniņš (Siguldas novads, Inčukalna GHK), Junioros U18- Regnārs Vazoliņš (Valmiera, VJC Vinda) un junioru U13 - Rainers Martužāns (Siguldas novads, Inčukalna GHK)
Komandu klasē, vīriešu Open klasē pie zelta godalgas tika mūsu komanda kuras sastāvā bija mūsu labākie sportisti - Edgars Caics, Raivis Miglinieks, Sandis Kristaps Lagzdiņš (Rīga, BJC Laimīte), Jēkabs Rēķis (Rīga, GHK Altona), Rainers Kalniņš (Siguldas novads, Inčukalna GHK), Elvijs Siliņš (Ventspils, Ventspils VJC) Regnārs Vazoliņš ((Valmiera, VJC Vinda), Valts Smagars, Andris Liepiņš (Jūrmala, GHK)
Sieviešu izlase neatpalika no mūsu vīriešu izlases un arī izcīnīja zelta medaļu ar mūsu dāmu labāko sastāvu- Krista Annija Lagzdiņa (Rīga, BJC Laimīte), Elēna Rācenāja (Ventspils, VJC Vinda), Katrīna Ļihačeva (Valmiera, Burtnieku JC), Margarita Ābele, Ilze Ķirse (Siguldas novads, Inčukalna GHK)
Zelts arī mūsu U18 puišu izlasei - Regnārs Vazoliņš (Valmiera, VJC Vinda), Railends Kuhaļskis (Siguldas novads, Inčukalna GHK), Jēkabs Reķis, Alekss Skudrītis, Henrijs Prokuratovs (Rīga, GHK Altona).
Sudraba medaļas izcīnīja- Artūrs Zasurcevs (Rīga, GHK Altona) U18 klasē, un Krista Annija Lagzdiņa (Rīga, BJC Laimīte) dāmu konkurencē. Pie bronzas godalgas tika Dārta Vesela (Siguldas novads, Inčukalna GHK). Pasaules čempionāts 2025 bija vēl viens lielisks solis Latvijas galda hokejam, parādot, ka mēs esam ne tikai spēcīgi spēlētāji, bet arī uzticami konkurenti visaugstākajā līmenī.
Galda hokejs ir aizraujošs un taktiski piepildīts sporta veids, kas apvieno ātrumu, spēles prasmes un koncentrēšanos. Šī spēle, kas aizvien vairāk iegūst popularitāti visā pasaulē, apliecina Latviju kā nozīmīgu spēlētāju globālajā sporta arēnā.