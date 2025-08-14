Traģiski mūžībā aizgājušā Jāņa Timmas brālis Rinalds nākamajā sezonā spēlēs Liepājā
Trešdien, 13. augustā, Latvijas-Igaunijas basketbola līgas komanda BK "Liepāja" paziņoja, ka nākamajā sezonā komandā spēlēs 22 gadus vecais uzbrucējs Rinalds Timma.
Latvijas-Igaunijas basketbola līgas klubs BK "Liepāja" trešdien, 13. augustā, paziņoja, ka nākamajā sezonā komandas sastāvā spēlēs Rinalds Timma. Viņš ir traģiski mūžībā aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas brālis. Arī Jānis savā basketbolista karjeras laikā spēlēja Liepāja, vēl tobrīd "Lauvās" 2011./2012. gada sezonā.
Iepriekšējo sezonu 193 centimetru garais un 22 gadus vecais uzbrucējs pavadīja citā apvienotās līgas komandā, "Keila KK", 26 spēlēs vidēji laukumā pavadot 25,2 minūtes. To laikā viņam vidēji septiņi gūti punkti, 3,7 atlēkušās bumbas un 1,7 rezultatīvās piespēles.
"Rinalds ļoti mērķtiecīgi pēdējās sezonas ir strādājis un centies pierādīt, ka ir piederīgs profesionālajam basketbolam. Mērķtiecība un nesavtīgs darbs komandas labā ir vērtības, kuras mūs uzrunāja, piesaistot Rinaldu Liepājai," pēc sadarbības oficiālās paziņošanas citēts liepājnieku galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.
"Man ir liels prieks pievienoties Liepājas basketbola klubam. Liepājai ir senas un spēcīgas basketbola tradīcijas un vēsture, lielisks treneru sastāvs. Paldies kluba vadībai un treneriem par doto iespēju. Es ar sajūsmu gaidu jauno sezonu un centīšos būt maksimāli noderīgs klubam, lai sasniegtu visus tā izvirzītos mērķus, un tajā pašā laikā arī pats attīstīties kā basketbolists," teica pats Rinalds Timma.
"Liepājas" komanda Artūra Visocka-Rubeņa laikā daudz iespēju devusi jaunajiem pašmāju basketbolistiem. Tas ļāvis dažiem spert nākamos pakāpienus karjerā. Spilgtākais no piemēriem ir Kārlis Šiliņš, kurš nu ir pilntiesīgs Latvijas basketbola izlases kandidāts dalībai 2025. gada Eiropas čempionātā. Bez Rinalda Timmas Liepājā nākamajā sezonā spēlēs arī U-18 izlases dalībnieks Iļja Kurucs, no NCAA uz Latviju atgriezušais Kristians Feierbergs, taču šoreiz palīgā saukti arī ārzemnieki - amerikānis Zavjers Dusels un ukrainis Vitālijs Šimanskis.
Iepriekšējā sezonā "Liepāja" sasniedza Latvijas-Igaunijas basketbola līgas ceturtdaļfinālu, kurā piekāpās Tallinas "Kalev"/"Cramo", bet Latvijas Basketbola līgas sezona tai beidzās pēc ceturtdaļfināla.
