Hokejs
Šodien 14:23
FOTO: jaunie hokeja fani Mārupē steidz savām acīm aplūkot leģendāro Stenlija kausu
Šodien no plkst.10.30 līdz 13 pie Mārupes Ledus halles pulcējās jaunie hokeja fani, lai savām acīm redzētu leģendāro Stenlija kausu, ko uz Latviju atvedis Nacionālās hokeja līgas Floridas "Panthers" aizsargs Uvis Jānis Balinskis.
Balinskis un "Panthers" otro gadu pēc kārtas izcīnījuši Stenlija kausu, un, kā ierasts, katram no čempionkomandas spēlētājiem tiek dota iespēja kausu atvest uz jebkuru vietu pēc savas izvēles.
Šoreiz trofeju Uvis atvedis apskatīt uz Mārupes novadu, kurā savas sportiskās gaitas sākuši vairāki hokejisti un profesionāli treneri. Pasākumā piedalījās un apmeklētājus uzrunāja hokejists Balinskis, Mārupes novada pašvaldības domes un Latvijas Hokeja federācijas vadība. Pasākuma norises vietā transportlīdzekļu plūsmu regulēja Mārupes novada pašvaldības policija.