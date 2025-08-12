Kas par gredzenu! Saderinājies pasaules futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu
Portugāles futbola izlases zvaigzne Krištianu Ronaldu un viņa ilggadējā draudzene Heorhina Rodrigesa ir saderinājušies, pirmdien savā sociālās vietnes "Instagram" profilā atklāja topošā līgava.
31 gadu vecā Rodrigesa par saderināšanos paziņoja pirmdien publicējot fotogrāfiju ar saderināšanās gredzenu uz pirksta. "Es saku - jā," teikts parakstā pie bildes. "Šajā un visās manās dzīvēs."
Rodrigesai un 40 gadus vecajam Ronaldu ir divas meitas. Rodrigesa arī palīdz audzināt citus trīs futbolista bērnus. 2010. gadā ASV piedzima piedzima Krištianu Ronaldu juniors, taču bērna māte netiekot atklāta. 2017. gadā futbolistam piedzima vēl divas atvases, ko iznēsāja surogātmāte.
Pirms trim gadiem pēc dvīņu dzemdībām nomira viens no pāra kopējiem bērniem - puisītis. Pāris satikās 2016. gadā Madridē, kādā "Gucci" firmas veikalā, kurā Rodrigesa tobrīd strādāja. Gadu pirms tam Ronaldu izšķīrās no krievu modeles Irinas Šeikas.
Ronaldu ir pasaules rekordists nacionālajā izlasē aizvadīto maču skaita ziņā (221) un gūtajos vārtos valstsvienības rindās (128), bet kā planētas labākais futbolists viņš "Ballon d'Or" saņēmis piecas reizes. Ar Portugāles izlasi uzbrucējs kļuvis par Eiropas čempionu un divkārtējo UEFA Nāciju līgas uzvarētāju. Kopš 2022. gada nogales Ronaldu pārstāv Saūda Arābijas klubu Rijādas "Al-Nassr".