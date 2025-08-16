Porziņģis pret Dončiču. Latvijas izlase pārpildītā arēnā cīnīsies par pirmo uzvaru pārbaudes spēlēs
Šodien plkst. 18:00 "Xiaomi Arena" Latvijas vīriešu basketbola izlase pret Slovēniju aizvadīs trešo pārbaudes spēli pirms 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā. Tiešraide kanālā TV6.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.
Latvijas basketbola izlasei šī būs trešā pārbaudes spēle. Pirmajās divās piedzīvoti zaudējumi - vispirms ar 75:91 pret Itāliju un vēlāk dramatiskā mačā pagarinājumā ar 105:109 pret Lietuvu. Slovēņi zaudēja abos mačos pret Vāciju (89:103, 70:80) un dienu pirms spēles pret latviešiem Šauļos spēkojās pret Lietuvu, piekāpjoties ar 72:94.
Latvijas izlasei joprojām nepalīdzēs traumētie Rodions Kurucs un Artūrs Žagars. Kurucs turpina atlabt no pēdas audu iekaisuma. Pats viņš atzinis, ka varētu mēģināt spēlēt pēdējās divās pārbaudes spēlēs pret Grieķiju un Itāliju 20. un 21. augustā. Spēle pret Lietuvu demonstrēja, ka trešā numura jeb uzbrucēja pozīcija ir būtiska - lietuvieši ar agresivitāti zem groza izcīnīja veselas 15 atlēkušās bumbas uzbrukumā. Pamatsastāvā par trešo gāja Dāvis Bertāns, bet pie mazāka sastāva rotācijas šajā pozīcijā uzspēlēja pat kapteinis Dairis Bertāns.
Žagaram ir neliels savainojums, ko viņš sajuta pirmās pārbaudes spēles laikā pret Itāliju. Pats viņš atzinis, ka sajutis sāpes paceles cīpslā, taču viņa trauma netiekot uzskatīta par nopietnu. Spēlē pret Lietuvu saspēles vadītāja pozīcijā spēlēja Kristers Zoriks un Rihards Lomažs, abiem laukumā pavadot ilgāko laiku komandā (30 un 31 minūti). Lomažs pēc spēles atzina, ka spēlēt pirmā numura pozīcijā viņam nav nekas neierasts, taču tas piešķir papildus pienākumus.
Uz vietu izlasē vairs nekandidēs Mārtiņš Laksa. Viņš treniņā dienu pirms mača pret Lietuvu traumēja plecu. Savainotajai vietai jau veikta operācija, un tieši šī trauma liegusi viņam turpināt cīņu par vietu sastāvā. Luka Banki pauda cerību, ka trauma neiespaidos Laksas nākamo sezonu klubā.
No pārējiem ierindā esošajiem 14 basketbolistiem pret Lietuvu daudz spēlēja astoņi - jau minētie Lomažs un Zoriks, kā arī brāļi Dairis un Dāvis Bertāni, Kristaps Porziņģis, Rolands Šmits, Andrejs Gražulis un Artūrs Kurucs. Mazāki spēles laiki Kristapam Ķilpam, Klāvam Čavaram un Mārcim Šteinbergam, bet minimālas iespējas laukumā tika Tomam Skujam, Kārlim Šiliņam un Marekam Mejerim. Galvenais treneris Luka Banki pauda, ka pārbaudes spēlēs nav mērķis pārslogot spēlētājus.
Pret Lietuvu varēja novērot, ka Latvijas izlase ir progresējusi savā sniegumā. Tas īpaši sakāms par uzbrukumu, kura potenciāls vērtējams kā augsts. Lielāks darbs jāiegulda spēlē savā laukuma pusē, īpaši cīņā par atlēkušajām bumbām un kopējās sapratnes izveidē. Jāsamazina arī kļūdu skaits, kas pirmajās divās spēlēs bijis visai liels.
Slovēnijas basketbola lielākā zvaigzne ir Luka Dončičs, kurš šovasar ir spējis ievērojami notievēt. Viņš pagaidām spēlējis vienā no divām pārbaudes spēlēm pret Vāciju, demonstrējot sava talanta labākās īpašības - 19 punkti un piecas piespēles, realizējot trīs tālmetienus. Izlases galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs pauda, ka Dončičs šajā nedēļas nogalē spēlēs vienā no divām spēlēm, izvēloties par labu mačam pret Latviju Rīgā. Cīņā pret Lietuvu piektdien slovēnis palika ārpus pieteikuma.
Karjeras laikā Dončičs bijis Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dalasas "Mavericks" laikos. Abu sadarbība nenesa rezultātus, Dalasai izšķiroties par Kristapa Porziņģa aizmainīšanu uz Vašingtonas "Wizards" (darījumā toreiz iesaistīja Dāvi Bertānu). Porziņģis pirms spēles nav daudz pievērsis uzmanību tam, vai šī spēle viņam būs īpašāka nekā citas, tomēr visdrīzāk satiksies ar Dončiču ārpus laukuma Rīgā.
Šis sagatavošanās periods ienesis arī skandālu Slovēnijas izlasē. Pēc divām pārbaudes cīņām pret Vāciju izlases treneris ziņoja, ka par vietu sastāvā vairs necīnīsies 36 gadus vecais Zorans Dragičs, kurš izlases rindās spēlējis četros Eiropas čempionātos. Dragiča sieva un slavenais brālis, Gorans, šīs ziņas neuztvēra ar sapratni, publiski vēršoties pret galveno treneri.
Dončičam nevar palīdzēt vēl divi nozīmīgi palīgi - naturalizētais Džošs Nībo un Vlatko Čančars. Abi nākamajā sezonā spēlēs ULEB Eirolīgas komandā Milānas "Olimpija", Dončičam publiski kritizējot kluba ieteikumus spēlētājiem nepalīdzēt izlasei. Uz kritiku atbildējis vienības treneris Etore Mesina, izsakoties, ka Dončičam jāatceras viena lieta - abi šobrīd atkopjas no nozīmīgām traumām.
Bez Dončiča otrs zināmākais Slovēnijas izlases spēlētājs ir Klemens Prepeličs, kurš ir Dāvja Bertāna komandas biedrs Apvienoto Arābu Emirātu klubā "Dubai". Pārējie komandas basketbolisti ir ar pierakstiem Slovēnijas, Libānas, Francijas, Serbijas, Vācijas un Melnkalnes klubos.
Latvijas un Slovēnijas izlases nav bieži viena pret otru spēlējušas. Zīmīgākā spēkošanās reize bijusi 2017. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, kad aizraujošā duelī panākumu svinēja slovēņi (103:97), vēlāk arī kļūstot par kontinenta čempioniem. Luka Dončičs tajā mačā guva 27 punktus, bet Kristaps Porziņģis - 34.
Latvijas Basketbola savienība (LBS) informējusi, ka biļetes uz spēli ir izpirktas. Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā. Latvijas izlases spēlētāji A grupā spēkosies pret Serbijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Turcijas izlasēm, bet Slovēnija spēlēs D grupā Katovicē pret Polijas, Francijas, Islandes, Beļģijas un Izraēlas izlasēm.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Slovēnijas basketbola izlases kandidāti:
Miha Čerkveņiks (Ļubļanas "Cedevita Olimpija"), Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers"), Gregors Horvāts ("JDA Dijon", Francija), Roberts Jurkovičs (bez kluba), Martins Krampeljs ("Sagesse", Libāna), Urbans Krofličs (Belgradas "Mega Basket", Serbija), Edo Muričs ("Ilirija", Slovēnija), Marks Padjens ("Ilirija", Slovēnija), Klemens Prepeličs ("Dubai", Apvienotie Arābu Emirāti), Roks Radovičs (Ļubļanas "Cedevita Olimpija"), Zaks Šmrekārs (Krka Novo Mesto), Leons Štergars (bez kluba), Luka Skuka (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Aleksejs Nikoličs (Ļubļanas "Cedevita Olimpija), Alens Omičs (Podgoricas "Buducnost", Melnkalne).
