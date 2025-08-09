"Saplīsa" pēdējā ceturtdaļā: Latvijas basketbolisti zaudē Itālijai, aizēnojot Kristapa Porziņģa atgriešanos Latvijas izlasē
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, sestdien Triestē cieta zaudējumu pirmajā pārbaudes spēlē ar Itāliju. Latvijas izlase cieta zaudējumu ar 75:91 (25:27, 18:19, 20:23, 12:22).
Itālija guva pirmos septiņus punktus mačā, bet pirmos punktus Latvijas izlasē ar tālmetienu guva Dāvis Bertāns - 3:7. Latvijai pirmos 12 punktus guva ar tālmetieniem, pēc Dāvja Bertāna trīspunktnieka ar sodu panākot 12:12, kā arī realizējot soda metienu un pirmo reizi spēlē izvirzot Latvijas izlasi vadībā ar 13:12. Vēl četri precīzi soda metieni Kristapa Porziņģa izpildījumā Latvijai deva 17:12 pārsvaru.
Nākamos piecus punktus guva itāļi, izlīdzinot rezultātu - 17:17, atlikušajā pirmās ceturtdaļas laikā noritot līdzīgā cīņā.
Tomēr 10:0 izrāviens ceturtdaļu mijā pēc viena precīza Marko Spisu soda metiena ļāva itāļiem panākt pārsvaru ar 35:25.
Latvijas izlase atbildēja ar deviņiem bezatbildes punktiem, pēc Dāvja Bertāna metiena panākot 34:35 un puslaika beigās pārmaiņus vadībā esot abām komandām. Puslaika beigas gan labāk aizvadīja mājinieki, veicot sešu punktu izrāvienu, taču pēdējos divus punktus puslaikā ar soda metieniem guva Rihards Lomažs - 43:46.
Porziņģis ar tālmetienu un Rolands Šmits realizēja vienu no diviem soda metieniem, Latvijai izvirzoties vadībā ar 47:46. Pēc Šmita tālmetiena rezultāta starpība tika četrkāršota - 50:46, bet Dāvis Bertāns ar vēl vienu trīspunktnieku panāca 53:46, Itālijas komandai pieprasot minūtes pārtraukumu.
Ar 9:0 izrāvienu itāļi izvirzījās vadībā ar 57:53, bet Džampaolo Riči ar tālmetienu panāca 60:55.
Ar Daira Bertāna trīspunktnieku Latvija atguva vadību ar 63:62, taču ceturtdaļas beigas mājinieki pabeidza ar gūtiem septiņiem bezatbildes punktiem - 69:63.
Pēdējo ceturtdaļu mājinieki sāka ar precīzu Riči tālmetienu - 72:63, vēl divus punktus pievienoja Mateo Spanjolo, bet pēc Spisu tālmetiena un Nikolas Akeles itāļi bija guvuši 18 punktus pēc kārtas un panāca līdz tam lielāko pārsvaru šajā spēlē - 80:63.
Tikai tad Kristers Zoriks pēc Porziņģa piespēles divus punktus atguva, līdz cīņas beigām rezultāta starpībai būtiski nemainoties.
Latvijas izlasei tā bija pirmā pārbaudes spēle šovasar, bet Itālija ar 87:61 bija uzvarējusi Islandi un ar 80:56 - Senegālu.
Iepriekšējo reizi Latvijas un Itālijas komandas tikās 2023.gada Pasaules kausa cīņā par 5.-8.vietu, kad pusfinālā ar 87:82 uzvarēja latvieši.
Latvijas izlase komandas treniņus sāka jūlija beigās, bet 3.augustā 17 spēlētāju sastāvā devās uz treniņnometni Slovēnijas pilsētā Laško.
Gatavošanās posmā Latvijas izlasei ir paredzētas vēl četras pārbaudes spēles - augusta vidū Rīgā ar Lietuvas komandu un Slovēnijas izlasi, bet nedēļu vēlāk Atēnās ar Grieķiju un Itāliju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Bonnas "Telekom", Vācija), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārtiņš Laksa ("Gliwice", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks ("Le Portel", Francija).