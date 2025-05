Smieklīgs, bet labs: testējam elektrisko "Hyundai Inster"

"Hyundai Inster" izskats tiešām var radīt jautājumus - to nu nākas godīgi atzīt. It kā nepietiktu ar to, ka mašīnīte ir maza, ražotājs to apdāvinājis ar dīvainiem lukturiem un uzlicis uz savdabīga dizaina riteņu diskiem, kas varbūt sajūsminātu Tempļa ordeņa bruņiniekus un citus krusta karotājus, taču mēreni konservatīvam autobraucējam izraisa vieglu neizpratni. Bet lai nu paliek dizains, jo tā ir gaumes lieta, būtiskāks tomēr ir izmērs. Vairumam lasītāju pliki garuma un platuma cipari droši vien neko daudz neizteiks, tādēļ ņemsim vienkāršu salīdzinājumu: "Inster" ir par 17,4 centimetriem šaurāks pat par "Volkswagen T-Cross", ko par lielu izmēru auto nekādi nenosauksi. Garuma ziņā atšķirība ir vēl lielāka - 28 centimetri "Inster" par sliktu. Elektriskais "Volkswagen ID.3" uz "Inster" fona vispār ir milzis - plus 43 centimetri garumā un 20 platumā. Vienkāršoti sakot, "Inster" ir tik kompakts, ka to var noparkot perpendikulāri ielai tur, kur visi citi parkojas paralēli. Bet varbūt pat var mēģināt turēt mājas kāpņu telpā. Ja vien kaimiņi neiebilst.