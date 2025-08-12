Metās pakaļ sunim... Pūrē zem automašīnas riteņiem gājis bojā 31 gadu vecs vīrietis
Letāla traģēdija Purē: 10. augusta vakarā mazāk nekā 50 metrus no autobusu pieturas "Laipas" nāvējoši notriekts jauns vīrietis. Kā liecina aculiecinieki, bojāgājušais izskrēja uz šosejas, mēģinot izglābt savu suni.
"Sākumā domāju, ka mašīnai pārsprāgusi riepa. Paņēmu binokli un ieraudzīju automašīnu, izskatījās pēc kempera - tā vadītāji mainīja aizmugurējo riteni. Blakus stāvēja vēl trīs vieglās automašīnas un viens piekabināms treileris," TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta aculiecinieks Kaspars.
"Kad ātrās palīdzības mediķi atradās notikuma vietā vairāk nekā stundu, kļuva skaidrs, ka viss ir bezcerīgi," saka aculiecinieks.
Pēc neoficiālas aculiecinieku sniegtās informācijas bojāgājušais vīrietis bija braucis ar kemperi un nolēmis apstāties ceļa malā. Pēkšņi uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis metās tam pakaļ, mēģinot izglābt. Tomēr viņš nepaspēja pamukt malā no aizmugurē braucošās automašīnas.
Madara Šeršņeva, Valsts policijas pārstāve: "Neilgi pēc pieciem vakarā Tukuma novada Pūres pagastā, uz Rīgas–Ventspils šosejas, kravas automašīnas vadītājs uzbrauca gājējam, kurš atradās uz brauktuves. Negadījumā bojā gāja 1994. gadā dzimis vīrietis."
Aculiecinieki ziņo, ka bojāgājušā vīrieša suns palicis dzīvs. Saistībā ar traģēdiju ir uzsākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.