Uz valsts valodas pārbaudi nosūtītais "Stabilitātei" Saeimas deputāts Pučka noliek mandātu
Saeimas deputāta mandātu nolēmis nolikt opozīcijas partijas "Stabilitātei" politiķis Viktors Pučka.
2024. gada rudenī deputāti oficiāli apliecināja šaubas, vai Pučkas valsts valodas zināšanas atbilst likumā prasītajam, un Saeima 31. oktobrī nolēma Pučku nosūtīt uz valodas pārbaudi.
Nav ziņu, vai Pučkam pārbaudi būtu izdevies nokārtot, tomēr iesniegumā Saeimas prezidijam viņš deputāta mandāta nolikšanai minējis citu iemeslu - ilgstošas slimības, rehabilitācijas un atveseļošanās procesa dēļ viņš vairs nevarot pildīt Saeimas deputāta pienākumus.
Pučkas iesniegumu par mandāta nolikšanu plānots skatīt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien, 27. augustā.
Saeima 2024. gada 31. oktobrī nolēma Pučku nosūtīt uz valodas pārbaudi. Pārbaude piecu mēnešu laikā bija jānokārto Valsts izglītības satura centrā. Pārbaudi šajā termiņā drīkstēja veikt ne vairāk kā divas reizes.
Pienākot pārbaudes nokārtošanas termiņam, 2025. gada marta beigās Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemts lūgums Pučkam pagarināt latviešu valodas pārbaudes termiņu, ko deputāti arī atbalstīja. "Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs tolaik teica, ka pagarinājums nepieciešams, jo Pučkam ir lauztas kājas.
Tolaik Rosļikovs atzina, ka Pučka uzdoto pārbaudi vēl nebija veicis.
Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam līmenim vai deputāts noteiktajā termiņā nav ieradies uz pārbaudi, likums nosaka, ka Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 15 dienu laikā jāiesniedz Saeimai lēmuma projektu par deputāta izslēgšanu no Saeimas sastāva.
Šī bija pirmā reize, kad Saeima kādu deputātu nosūtīja uz valsts valodas pārbaudi. "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs norāda, ka Pučkas vietu Saeimā ieņems nākamā kandidāte no Latgales vēlēšanu apgabala Jeļena Kļaviņa.