Tas vairs nav tautas vāģis - testējam "Volkswagen Touareg"

Automašīna ir ieturēta klasiskajā "Volkswagen" dizaina stilistikā. Atturīgas formas, vienkāršība un funkcionalitāte - tie varētu būt "Touareg" dizaina pamatbalsti. Kaut gan vizuāli auto it kā neliekas īpaši liels, taču brīdī, kad tam ielas malā jāatrod stāvvieta, izrādās, ka kurā katrā spraugā gabarītu dēļ to tomēr nenoparkosi. To, ka auto nav no mazajiem, vēl labāk var saprast iekšpusē, kur vietas pārpārēm ir arī aizmugurē sēdošajiem, arī bagāžnieks ir ietilpīgs. Ja runājam par bagāžnieku, nevar nepaslavēt dizainerus par to, ka bagāžas nodalījuma vāks tagad ir izrotāts ar VW logotipu, kas tumsā tiek sarkani izgaismots. Visi jau pa gabalu var redzēt, ka te, lūk, brauc "Volkswagen"! Foršs risinājums, ko izmanto arvien vairāk ražotāji - nemaksā īpaši dārgi, taču piešķir mašīnai mazliet elitāru izskatu.