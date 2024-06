Itāļu zibens - testējam "Maserati Grecale Folgore"

Kad prātoju, kam šis auto varētu būt domāts, diezgan ātri iztēle uzzīmēja šādu tēlu - naudīgs cilvēks, kuram visi draugi brauc ar "Porsche" un viņam pašam arī gribētos kaut ko līdzīgu, taču mazliet atšķirīgu. "Maserati Grecale Folgore" tad šādā gadījumā varētu būt viena no reālākajām alternatīvām, kas piedāvā tādas pašas sajūtas kā "Porsche", taču nav "Porsche". Braucot ar "Grecale Folgore", emociju būs pārpārēm - to var diezgan droši garantēt. Un kā gan citādi, ja "Folgore" tulkojumā no itāļu valodas nozīmē "zibens"...