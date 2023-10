Atturīgs un ātrs - testējam "Audi Q8 e-tron"

Uzreiz jāteic, ka no tehniskās puses te viss ir labākajā kārtībā. Liels, ietilpīgs un jaudīgs automobilis ar pieklājīgu distanci, ko iespējams veikt ar vienu uzlādi. Auto, kam vismaz teorētiski ir visas iespējas kļūt par ikviena ātruma cienītāju prieku un acuraugu. Tā tas tiešām ir, taču divu dienu ilgā testa laikā mani tik un nepameta kaut kāda dīvaina mazuma sajūta. Mēģināsim iztikt bez psihoterapeita un paši saviem spēkiem saprast, kas te pie vainas.

Reaktīvais paātrinājums

No tehniskā viedokļa te patiešām nav, kur piekasīties. Mašīna ir plaša, sēdekļi ļoti ērti, iespējams pat pasūtīt masāžas funkciju. Apdare kvalitatīva: āda, riekstkoks un augstākā labuma plastmasa. Viss instrumentu panelis labi pārskatāms un saprotams. Displeji, atšķirībā no vairuma mūsdienu automašīnu, te ir nevis divi (instrumentu panelis pie stūres plus multimediju sistēmas un auto iestatījumu ekrāns viduskonsolē), bet trīs, jo papildus pie ātrumu pārslēga ir vēl viens ekrāns klimatkontroles vadībai. No vienas puses, vabūt mazliet izšķērdīgi un varēja jau nu palikt arī pie fiziskajām pogām, bet no otras - tomēr ērtāk, nekā iebāzt klimatkontroli tajā pašā multimediju displejā. Lai arī fizisku pogu te nav, tomēr atsevišķā ekrānā braucot ar pirkstu iebakstīt ir parocīgāk, nekā rakņāties pa kopējā displeja izvēlni, meklējot, piemēram, sēdekļa apsildes izslēgšanu. Papildus bonuss - ja izmanto navigāciju, tad apakšējais ekrāns pilda tastatūras lomu. Patīkami, ka arī ātrumu pārslēgs ir ierastajā vietā, nevis pārcelts kaut kur priekšējā panelī vai pie stūres. Tiesa, tā vairs nav pamatīga svira, kā bija ierasts vecajos "Audi" modeļos, bet gan mazs knibulis. Toties tam blakus saglabāts balsts rokai.

Savulaik elektriskais "Q8" bija viens no pirmajiem automobiļiem, kas piedāvāja digitālos atpakaļskata spoguļus - proti, spoguļu vietā izvietotas kameras, kas attēlu projicē uz durvīm mazliet zem tās vietas, kur parasti ir spoguļi. Šis risinājums palicis arī jaunajā Q8, tā nošaujot divus zaķus - tiek uzlabota aerodinamika, bet attēls, īpaši jau sliktas redzamības apstākļos, ir labāks nekā parastajam spogulim. Taču var izvēlēties arī komplektāciju ar parastajiem spoguļiem.

Ar braukšanas dinamiku viss ir labākajā kārtībā. Varbūt pat par daudz, jo pasažieri pēc kāda laika sāka sūdzēties, ka auto uzrāviens ir diezgan agresīvs. Tāda tendence patiešām ir, jo, pat nespiežot gāzes pēdāli uz nebēdu grīdā, paātrinājums tik un tā ir ļoti izteikts. Pie stūres sēdošajam tas sagādā tikai pozitīvas emocijas, taču blakus sēdošajam - kā nu kuro reizi.

Ir vairāki braukšanas režīmi: ekonomiskais, komforta, sporta un bezceļu. Bez sporta režīma varbūt pat varētu iztikt (hm, nebūtu domājis, ka kādreiz kaut ko tādu teikšu!), jo arī komforta režīms dinamiku piedāvā ar atliektiem galiem. Savukārt bezceļa režīms lieti noderēs lauku vai meža ceļiem, jo ļauj paaugstināt mašīnas klīrensu.

Protams, visus interesē jautājums - cik tad tālu ar vienu uzlādi var aizbraukt? Oficiālais cipars ir 582 kilometri, kas reālajā dzīvē nozīmē, ka ar četriem simtiem var droši rēķināties. Triju dienu laikā, ko pavadīju, vizinoties pa Latviju, vajadzība meklēt lādētāju tā arī neradās. Tātad, ja ir doma par Eiropas apceļošanu ar elektromobili, tad šis varētu būt īstais braucamais.

Dodiet odziņu!

Tātad, kā jau teikts, no tehniskā viedokļa "Q8 e-tron" ir perfekts. Taču dizainā gan pietrūkst kaut kādas odziņas. Nepamet sajūtu, ka šo "Audi" ir projektējuši tie paši dizaineri, kas "Volkswagen" vai "Škoda". Tas nekādā ziņā nav uzbrauciens šiem zīmoliem, vienkārši "Audi" cenas ziņā atrodas par kārtu augstāk, bet automašīnas izskats par to neliecina. Nav jau jābūt apzeltītiem durvju rokturiem un sarkankoka stūrei, pietiktu ar dažām interesantām detaļām. Galu galā, ja esmu par mašīnu samaksājis vairāk nekā 100 tūkstošus eiro, tad taču varētu cerēt uz īstu "premium" sajūtu?

Kad viena testa izbrauciena laikā stāvvietā blakus nejauši bija novietoti "Q8 e-tron" un jaunais "Peugeot 408", tad izskata ziņā radās iespaids, ka tieši "Peugeot" ir "biezāks" vāģis, kaut kas patiesībā tas ir gandrīz trīs reizes lētāks. Mānīgo iespaidu radīja tieši dizains, kas "Peugeot" ir moderns un agresīvs, kamēr "Audi" pārlieku konservatīvs, lai neteiktu - vecmodīgs. Labi, būsim diplomātiski un teiksim - aristokrātiski atturīgs. Ja pieņemam, ka šis auto ir domāts cilvēkiem, kuri neparko negrib izcelties un būt pamanāmi, tad viss ir kārtībā un mērķis sasniegts. Taču, ja ir doma par kaut ko interesantāku un aizraujošāku, tad varbūt tomēr "Audi" vajadzētu pārpirkt "Peugeot" dizainerus. Jo tad varētu iznākt perfekts auto visās iespējamās izpausmēs.

Cenas jautājums

Ak, jā - cik tad šis prieks maksā? Daudz. Mēs testējām jaudīgāko "Q8 55 e-tron", kurā bija sabāzti visi iespējamie labumi, ieskaitot atbīdāmu panorāmas jumtu un otru uzlādes ligzdu (ja gadījumā lādētājs garāžā atrodas pie tālākās sienas un negribas pie tā braukt atpakaļgaitā), un tāds maksā mazliet virs 124 000 eiro. Daļu papildaprīkojuma var nopogāt nost un neņemt, taču tik un tā cena tad sāksies no nepilniem 77 000 eiro "Q8 50 e-tron" modelim, kas jaudas ziņā atpaliek no mūsu izmēģinātā "Q8 55". Lēti nav, taču par jaudu un komfortu nākas maksāt.

FAKTI

Audi Q8 55 e-tron

Dzinējs: divi elektromotori

Jauda: 300 kW / 408 zs

Griezes moments: 664 Nm

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 5,6 sek.

Distance ar vienu uzlādi: 450 - 582 km

Cena: 124 000 EUR

PATIKA:

Iespaidīgā jauda

Ērta klimatkontroles vadība

Distance, ko var veikt ar vienu uzlādi

NE PĀRĀK PATIKA