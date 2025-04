Gargabalnieks rekordists: testējam elektrisko "KIA EV3"

Ja abstrahējamies no krāsu paletes, kas, kā jau teikts, patiesībā ir tīrais gaumes jautājums, tad "KIA EV3" ir ļoti labs elektroauto, kas kārtējo reizi pierāda, ka elektrisko braucamrīku nišā korejieši ir vieni no līderiem un Eiropas autoražotājiem ir vērts šo to pamācīties no viņiem. Arī cenu politika ir visai saprātīga: vienkāršākajā komplektācijā ar 58 kWh akumulatoru EV3 maksā ap 40 000 eiro, bet ar lielo 81 kWh akumulatoru - no 43 līdz 50 000 eiro. Droši vien prātīgāk izvēlēties lielāko akumulatoru, jo, galu galā, cenas starpība nav tik liela. Un, ja vēl pierēķinām valsts subsīdiju elektroauto iegādei, tad nav nepavisam nav slikti.