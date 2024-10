Neticamās pārvērtības: testējam "Hyundai Santa Fe"

Ja paskatāmies no priekšas, tad uz mums raugās "Range Rover Sport" attāls radinieks, tikai ar stilīgiem LED lukturiem burta H formā. Ja skatāmies no sāniem, tad izteikti stūrainās formas atsauc atmiņā "Land Rover Defender". Bet no aizmugures šis auto izskatās pēc... nē, ne pēc kāda no lielajiem džipiem, bet gan pēc kārtīga amerikāņu minivena! Tikai atkal ar lukturiem H burta formā - šis risinājums "Hyundai" dizaineriem tiešām ir izdevies un jau pa gabalu ļauj atpazīt, kāda zīmola auto šis ir. Varētu likties, ka kopumā sanācis tāds kā no vairākām daļām salipināts automobilis, taču patiesībā kopējais iespaids ir labs. Vismaz tie cilvēki, kuriem testa laikā pajautāju viņu viedokli, izteicās atzinīgi un atzina, ka auto ar savu izskatu piesaista uzmanību. Tātad, ja gribi mašīnu, uz kuru ielās atskatās, tad "Santa Fe" būs īstā. Izņemot varbūt balto krāsojumu, jo tajā gan šis auto izskatās nepelnīti necili. Īstā krāsa būs militāri zaļganā, kas gan oficiāli saucas "Ocado Green", interesanta varētu būt arī brūngani matētā.