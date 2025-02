Elektriskais limuzīns - testējam "Volkswagen ID. 7"

Braukšanās ziņā ID.7 ir dinamisks un ļoti viegli vadāms auto. No vadītāja viedokļa te viss ir labākajā kārtībā, taču no pasažieriem gan pārsteidzošā kārtā nācās uzklausīt sūdzības. Proti, lai cik es censtos braukt līgani un prātīgi, jaudas mašīnai ir tik daudz, ka gaita sanāk mazliet saraustīta, īpaši jau pilsētā pie luksoforiem. Iznākumā divi no trijiem pasažieriem sūdzējās par sliktu dūšu. Varētu to norakstīt uz elektromobiļa īptanībām kā tādām, taču līdz šim ir braukts arī ar daudziem citiem elektroauto, ieskaitot "Volkswagen" ražotos, taču šādu sūdzību nebija. Tiešām dīvaini un prasītos pēc detalizētākas cēloņu izpētes - varbūt vainīga mēness fāze vai kas cits.