ASV no debesīm nokritis objekts izrādās vecāks par planētu Zeme
Objekts, kas nokrita uz mājas ASV, ir vecāks par mūsu planētu, apgalvo zinātnieki.
NASA apstiprināja, ka 26. jūnijā virs Džordžijas štata lidoja meteorīts un pēc tam eksplodēja.
Džordžijas Universitātes pētnieki izpētīja akmens fragmentu, kas izsita jumtu mājai Makdonā, un noskaidroja, ka, spriežot pēc meteorīta tipa, tas ir izveidojies pirms 4,56 miljardiem gadu, kas padara to aptuveni par 20 miljoniem gadu vecāku par Zemi, vēsta BBC.
Meteorīta lidojumu un tā sprādzienu novēroja simtiem cilvēku Džordžijā un kaimiņos esošajos štatos. Lidojuma laikā meteorīts strauji samazinājās izmēros un ātrumā, taču brīdī, kad tas ietriecās mājas jumtā, tā ātrums joprojām bija vismaz viens kilometrs sekundē. Daudzos fragmentus, kas iekļuva ēkā, nodeva zinātniekiem, kuri veica to izcelsmes analīzi.
Ar optiskā un elektroniskā mikroskopa palīdzību Džordžijas Universitātes ģeologs Skots Hariss un viņa komanda noteica meteorīta tipu. Izrādījās, ka tas ir hondrīts - visizplatītākais akmens meteorītu veids, saskaņā ar NASA datiem, un tas nozīmē, ka tā vecums ir aptuveni 4,56 miljardi gadu.
Mājas iemītnieks stāstīja, ka joprojām atrod kosmiskā putekļa daļiņas ap savu māju. Objekts, kas ieguvis nosaukumu "Makdona meteorīts", ir jau 27. meteorīts, kas atrasts Džordžijas štatā.
Метеорит, упавший на дом в США, изучили ученые — он оказался старше Земли. pic.twitter.com/3crYlZN4sS— bbcrussian (@bbcrussian) August 11, 2025
"Agrāk tas notika reizi vairākos gadu desmitos, bet tagad - vairākas reizes 20 gadu laikā," sacīja Hariss. "Mūsdienu tehnoloģijas un sabiedrības vērīgums palīdz mums atklāt arvien vairāk meteorītu."
Hariss cer publicēt savus secinājumus par asteroīda sastāvu un ātrumu, kas varētu palīdzēt labāk izprast apdraudējumu, ko rada citi debess ķermeņi.
"Kādudien tas notiks - un mēs nezinām, kad tieši - kaut kas liels nokritīs un radīs katastrofālu situāciju. Ja mēs spējam no tā aizsargāties, mēs gribam to izdarīt," viņš sacīja.