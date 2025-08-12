VIDEO: FOTO: pasažieru pārvadātāji protestē Rīgas centrā - ap valdības ēku kā haizivis riņķo lielie autobusi
Reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji šodien, 12. augustā, protesta akcijā aicina atbildīgās institūcijas pārskatīt ilgtermiņa līgumu cenas, informēja Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā (LPPA).
Protesta akcija notiek no plkst. 11 līdz 12 pie Ministru kabineta.
LPPA norādīja, ka no šī gada sākuma dažādos formātos bija risināti jautājumi par nepieciešamību veikt grozījumus ilgtermiņa līgumos ar pārvadātājiem, kuri sniedz pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
Grozījumi attiektos uz cenu pārskatīšanu ārpus līgumos noteiktā termiņa, lai netiktu apdraudēti sabiedriskā transporta pakalpojumi reģionos. Asociācija uzsvēra, ka līdz šim nekādi reāli pasākumi situācijas uzlabošanai no atbildīgo institūciju – Satiksmes ministrijas (SM), Finanšu ministrijas (FM), Sabiedriskā transporta padomes un Autotransporta direkcijas (ATD) – nebija īstenoti.
Asociācija apgalvoja, ka katru dienu pārvadātāji cieš zaudējumus, tādēļ ilgtermiņā pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu nebūs iespējams nodrošināt. Pirmā līgumiskā indeksācija ir paredzēta pēc četriem gadiem no līguma darbības sākšanas un attiecas uz nākotnes periodu. Tādējādi daļai pārvadātāju pakalpojums būtu jānodrošina vēl trīs gadus, neraugoties uz to, ka izmaksas palielinās, klāstīja asociācija.
LPPA iepriekš bija aicinājusi SM, FM, Sabiedriskā transporta padomi un ATD steidzami veikt nepieciešamās darbības, lai stabilizētu finansiālo situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
Tostarp pārvadātāji bija prasījuši SM un FM piešķirt papildu finansējumu 15 miljonu eiro apmērā dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī, veidojot valsts budžetu 2026. gadam, palielināt valsts budžeta bāzi šim mērķim par 15 miljoniem eiro.
Vienlaikus LPPA bija aicinājusi ATD veikt grozījumus ilgtermiņa līgumos ar pārvadātājiem, paredzot cenu pārskatīšanu ārpus līgumos noteiktā termiņa, kā arī bija aicinājusi Sabiedriskā transporta padomi līdz 1. jūnijam pieņemt lēmumu par biļešu tarifu izmaiņām no 1. jūlija un turpmāk katru gadu atbilstoši inflācijai lemt par tarifu izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
LPPA ir biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 30 pasažieru pārvadātāju un ar pasažieru pārvadājumu nozari saistītie uzņēmumi.