Ķīniešu brīnumu lauks: testējam elektrisko "Lynk & Co 02"

No ārpuses "ķīnietis" ir tīri tā neko. Izskatās pat eiropeiskāks nekā viens otrs korejiešu braucamais. Diezgan eleganta pludlīnijas forma no sāniem, to papildina riteņu diski, kuru dizaineri nav pārspīlējuši ar futūrisma elementiem. Neraugoties uz šļaupo aizmuguri, vietas aizmugurē sēdošajiem ir pietiekami, arī bagāžnieks nav tik mazs, kā varētu likties, raugoties no ārpuses. Priekšpuse iznākusi elektromobiļu sugai izteikti raksturīga un acij īsti nav, kur aizķerties, ja neskaita īpatnējās formas lukturus. Toties dibengals ar izvirzīto lukturu bloku ir visai simpātisks.