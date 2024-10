Mazs un dzeltens: testējam jauno "Volkswagen T-Cross"

Sāksim ar izskatu. Šis nav pavisam jauns modelis, bet gan tā dēvētais feislifts, tādēļ revolucionāras pārmaiņas gaidīt būtu velti. Tomēr šādi tādi vizuāli uzlabojumi ir. No sava priekšteča "T-Cross" atjaunotā versija atšķiras ar dažiem dizainiskiem uzlabojumiem lukturos un radiatora restē, kas automašīnu padara tādu kā jestrāku un izskata ziņā maķenīt agresīvāku. Arī dzeltenais krāsojums nāk par labu. Parasti jau nav iespējams, atrodoties uz ceļa, redzēt sevi no malas, taču šoreiz bija tā, ka braucot pa Valmieras šoseju, minūtes desmit sanāca braukt aiz tieši tādas pašas mašīnas kā mans testa auto. Bet pēc tam apdzinu savu dvīni un kādu brīdi braucu pa priekšu, lai varētu to kārtīgi aplūkot atpakaļskata spogulī. Un, ziniet - man patika, tas ko es redzēju! Gan no priekšas, gan no aizmugures "T-Cross" ir tiešām stilīgs. Arī no sāniem nav nekādas lielas vainas: krosovers kā krosovers, tikai maziņš.