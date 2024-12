Melnā kokpita apkampienos: testējam "Cupra Tavascan"

Iekāpjot automašīnā, uzreiz sajūties kā nonācis sportiskā braucamajā - drīzāk sporta auto vai lidmašīnas kokpitā, nekā parastas mašīnas kabīnē. Stūres dizains ir izteikti sportisks ar agresīvo "Cupra" logotipu vidū. Sportiskumu vēl vairāk akcentē divas lielās stūres apakšējā daļā izvietotās pogas, ar kurām var izvēlēties braukšanas režīmu, ieskaitot īpaši sportisko "Cupra" režīmu. Te gan uzreiz jāpiebilst, ka elektromobilī sportiskā režīma aktivizēšana nerada tādas emocijas kā iekšdedzes "Formentor", kur to pavada dusmīga motora rēkoņa. Patiesībā gan to ducīgo motora skaņu rada audiosistēma, bet tik un tā šis troksnis liek sisrsniņai iepukstēties mazliet straujāk. Elektriskajā "Tavascan" šis prieciņš izpaliek, kaut gan tīri braukšanas dinamikas ir pārpārēm. Bet par to mazliet vēlāk.