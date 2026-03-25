Aiz propagandas priekškara: aptrakusī Eiropa un Irānas varoņi
"Eiropa ir traku suņu bars, kas jāizdzenā ar rungu," šie Krievijas prezidenta Vladimira Putina ārpolitikas padomnieka Sergeja Karaganova vārdi dažādās interpretācijās bija pagājušās nedēļas Kremļa propagandas vadmotīvs.
Dominējošās propagandas tēmas bija "varonīgā" Irānas tauta, kas cīnās pret agresoru, un Krievijai naidīgā Eiropa. Zīmīgi, ka vēl joprojām dominē uzskats, ko pauda Karaganovs un kas atspoguļo Kremļa nostāju, ka ar amerikāņiem beigu galā tomēr varētu pragmatiski sadarboties, bet ar "aptrakušo" Eiropu nekādā gadījumā.
Vienlaikus propagandisti saistībā ar karu Irānā aktīvi zākā pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju, atsaucoties uz vēl nesen tik nīsto demokrātu izteikumiem sociālajos tīklos un uzrunām Kongresā.
Skandalozā propagandista Vladimira Solovjova, ja tā var teikt, uzsaukums krievu sabiedrībai par karu Irānā ir: mēs būsim nākamie. Jāpiebilst, ka tā nav sakritība, ka Krievijas skolās notiek izglītības militarizācija un, kā raksta opozīcijas laikraksts "Meduza", notiek sabiedrības gatavināšana karam. Vismaz ideoloģiskā ziņā.
Tam visam vēl var pieplusot propagandista no Latvijas Andreja Mamikina kliedzienu raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" - "oсвободим pусскую Ригу" jeb atbrīvosim krievu Rīgu.
Savukārt Ukraina tika pieminēta, galvenokārt žēlojoties par "neleģitīmo diktatoru" Volodimiru Zelenski, Kijivas "fašistisko režīmu", to visu paspilgtinot ar paziņojumiem, ka karu Ukrainā nevar izbeigt ar miera sarunām, bet tikai to sakaujot un piespiežot kapitulēt.
ASV karu Irānā zaudējot
Cenas aug, zārki nāk, ASV sabiedrībā briest neapmierinātība - tā propagandisti raksturo Irānas kara dinamiku. Zīmīgi, ka tiek stāstīts par Irānas panākumiem, uzbrūkot Izraēlai un ASV kara bāzēm reģionā, taču noklusējot par Irānas militārās infrastruktūras iznīcināšanu.
Tajā pašā laikā krievi apgalvo, ka amerikāņu triecieni Irānai kļūst aizvien neselektīvāki un apzināti tiek bumboti civilie objekti. Proti, propagandisti amerikāņus iztēlo par kara noziedzniekiem, uzsverot, ka tie visos savos karos apzināti vēršoties pret civiliedzīvotājiem. Tie ir klaji meli, ar kuriem krievi cenšas aizsegt savus kara noziegumus, kas starptautiskā līmenī tiek uzskatīti par pierādītiem.
"Viņi [amerikāņi] cīnīsies ar mums tāpat, visos līmeņos. Tas ir tas, kas mums ir parādīts - atšķirīga pieeja karam, kas ietver pilnīgi nežēlīgu ikviena nozīmīga cilvēka iznīcināšanu. Lai kāda iemesla dēļ. Tagad viņi vienkārši izbauda to, ka viņi nogalināja kādu diezgan mērenu politiķi viņa meitas mājā kopā ar viņa dēlu un radiniekiem. Kam tas rūp! Viņiem vienkārši ir vienalga! Viņi par to pat nedomā," klaigāja Solovjovs par amerikāņu kara vešanas taktiku Irānā.
Tikmēr citi propagandisti pauda, ka Irāna atomenerģiju ir attīstījusi miermīlīgiem mērķiem un vispār tai arī esot leģitīmas tiesības uz pašaizsardzību, savukārt Izraēla ar katru dienu kā valsts kļūstot neleģitīmāka.
Jāteic, ka krieviem pat nav īpaši jāpiepūlas ar argumentiem pret Irānas karu un Trampa kritiku, jo to visu var lasīt arī Rietumu medijos. Tas, ka Tramps nezina, kā šo karu pabeigt, nebūt nav krievu izdomājums, par to reflektē gan starptautisku domnīcu analītiķi, gan vadošie Rietumu mediji.
Propagandisti kā medusmaizi arī izbaudīja ziņu, ka ASV Nacionālā pretterorisma centra direktors Džo Kents pagājušajā nedēļā paziņoja par atkāpšanos no amata, norādot, ka nevar atbalstīt Trampa administrācijas karu pret Irānu, jo tā nav radījusi akūtus draudus drošībai.
Aizstāvot mullu teokrātisko režīmu, krievi arī uzsver, ka neviens no Irānas līderiem atšķirībā no rietumniekiem nav aptraipīts ar Epstīna salu. Muļķības augstāko pilotāžu nodemonstrēja Solovjovs, retoriski jautājot, ar ko Eiropas karaļnami esot labāki par ajatollas režīmu. Šāda retorika var strādāt tikai neizglītotā, no pasaules izolētā sabiedrībā, kāda ir Krievija.
Lai savu pretamerikāņu retoriku paspilgtinātu, krievi ķeras pie atklātiem meliem. Viņi paziņoja, ka ugunsgrēku uz amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģa "Džeralds R. Fords" esot sarīkojuši paši amerikāņu jūrnieki, kas negrib karot. Tie ir izdomājumi, kuriem nav vispār nekādu pierādījumu.
"Eiropas līderi ir sajukuši prātā"
Raidījuma "60 minūtes" vadītāji Olga Skabejeva un Jevgeņijs Popovs līksmoja par Ungārijas prezidenta Viktora Orbāna interviju, kurā viņš klāstīja, ka mēģinājums mainīt Ukrainas ģeopolitisko statusu, proti, uzņemt Ukrainu NATO, ir Rietumu lielākā kļūda. Šie vārdi tiek teikti trīsarpus nedēļas pirms vēlēšanām. Pēc Orbāna teiktā, to iznākums noteiks, vai Ungārija kļūs par Ukrainas koloniju un vai Ungārija iesaistīsies karā ar Putinu. Skaidrs, ka krievi Orbānu iztēlo kā pragmatiskāko Eiropas politiķi, kuram vienīgajam piemītot veselais saprāts.
Vienlaikus propagandisti gavilē par nesaskaņām starp ASV un NATO sabiedrotajiem. "Šajā koalīcijā veidojas vairākas lūzuma līnijas, un mums tās nevis vienkārši jāizmanto, bet gan jādara viss iespējamais, lai šīs lūzuma līnijas pārtaptu par pilnvērtīgām plaisām, lai dažādas Rietumvalstis nonāktu konfliktā savā starpā vai vismaz ne vienotā blokā pret Krievijas Federāciju," klāstīja Kremļa ideologi. Viņi arī piebilda, ka Krievijai ir izšķiroši svarīgi, lai starp "veco" Eiropu un ASV tiktu iedzīts pēc iespējas pamatīgs ķīlis.
Tikmēr kodolieroču pielietošanas aizstāvis Karaganovs, kurš sižetā tika pieteikts kā izcils intelektuālis, paziņoja, ka "mūsdienu Eiropas līderi ir vienkārši sajukuši prātā".
"Viņi ir degradējušies līdz bezjēdzībai. Es mēdzu teikt, ka NATO ir vēzis, kuru diemžēl mēs nevarējām apturēt. Nu, mēs bijām vāji un mums bija ilūzijas. Un tagad Eiropa ir vēzis. Tagad mums ir naidīga Eiropas Savienība, ko pārvalda ar trakumsērgu slima politiskā elite. Eiropa ir visu cilvēces nelaimju, visu pasaules karu, visu briesmīgāko ideoloģiju, visu masu genocīdu perēklis," klāstīja Putina ideologs.
Tajā pašā laikā, uzdodot Eiropu par "masu genocīda perēkli", Karaganovs iestājās par kodoldraudu eskalācijas nepieciešamību no Krievijas puses, jo "lielāks grēks par to izmantošanu, būtu to neizmantošana, ļaujot pasaulei sabrukt". Vienkāršojot, ja krievi izmantos atombumbu, tā būs humāna, cilvēci glābjoša misija, jo krievi esot Dieva izredzēta tauta. Visi Karaganova izteikumi ārkārtīgi atgādina pirms 90 gadiem jau dzirdēto retoriku kādā Rietumeiropas valstī, kas beidzās ar globāla mēroga katastrofu.
Karaganova ieskatā ar eiropiešiem, kas ir augstprātīgu suņu bars, nevar vienoties, tur var izmantot tikai nūju. Ja tā nepalīdz, tad daži "suņi" ir jānošauj, lai bars izklīstu. Tā Eiropu Krievijas sabiedrībai portretē Krievijas valsts televīzija.
Putina ārlietu padomnieks arī pauda, ka karu Ukrainā nevar apturēt, kamēr netiks iznīcināts ne tikai "fašistiskais režīms" Kijivā, bet arī to atbalstošā Eiropa.
Ukraina, Oskars un Kiseļovs
Sasniegt mērķus Ukrainā miera pārrunu ceļā nav iespējams, klāsta propagandisti, uzsverot, ka "speciālā militārā operācija" varot beigties tikai ar Kijivas kapitulāciju, un Krievijai draudzīga režīma izveidi Ukrainā.
"Pirms divpadsmit gadiem Krima un Sevastopole atgriezās mājās. Rietumi to nevarēja pieņemt un nolēma iet tālāk. Viņi mēģināja graut Minskas vienošanās, pēc tam patiesi brīnījās, kāpēc Maskava klusībā nenoskatās, kā Ukraina tiek piepildīta ar ieročiem un gatavota lielam karam. Galu galā anglosakši paši dabūja karu, pārvēršot Ukrainu par savu militāro placdarmu. Kamēr Rietumu politiķi īstenoja savas ambīcijas, Kijiva vienkārši pildīja savas kabatas. Divdesmit seši miljardi dolāru, par kuriem Ukraina nevar atskaitīties," klaigāja Solovjovs.
Viņaprāt, ukraiņi no ASV saņemto palīdzību 26 miljardu dolāru apmērā ir vienkārši nozaguši un par to nevar atskaitīties. Atkal jau, tam nav nekādu pierādījumu, un, pārskatot medijus, redzams, ka par to rakstījusi tikai Krievijas valsts propagandas aģentūra "Tass". Nevienā Rietumu medijā šādas ziņas nav atrodamas.
"Dažādos vēstures periodos ir bijuši daudzi konflikti dažādās formās, taču nekad mūsu vēsturē nav bijusi situācija, kad katra Rietumvalsts bez izņēmuma cīnītos pret mūsu valsti, un mūsu valsts cīnītos viena pati, tikai ar brālīgās Korejas tautas atbalstu. Visos citos mūsu vēstures periodos mums izdevās cīnīties aliansē ar vairākām Eiropas valstīm pret vairākām citām. Tas ne vienmēr bija veiksmīgi. Lielākoties mēs uzvarējām, bet visas Eiropas vienlaicīga rīcība pret mums ir ļoti nozīmīgs izaicinājums," karu Ukrainā raksturo propagandisti.
Vairākas nedēļas pēc ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvas piešķiršanas krievu režisora Pāvela Talankina filmai "Misters neviens pret Putinu" krievi paziņoja, ka Krievijas prezidenta cilvēktiesību padome pieprasa izmeklēt ar filmu saistītos juridiskos aspektus. Vēstulē "Oskara" organizācijas komitejai un UNESCO norādīts, ka pret Krieviju noskaņotais aktīvists pārkāpis vismaz divus ANO Bērnu tiesību konvencijas pantus, tādējādi ""Oskars" tika piešķirts par pastrādātu noziegumu - pret indivīdu un pret indivīda integritāti".
Krievu ieskatā Talankins ieguva "Oskaru" par to, ka norāva Krievijas karogu no savas skolas, aizstāja Krievijas himnu ar ASV himnu, sakropļoja armijas "Z" simbolu, aizbēga no valsts un safilmēto materiālu pārdeva Rietumos. Talankins esot nodevis dzimteni par iespēju sapīpēt ar Leonardo di Kaprio.
Par ķirsīti uz tortes parūpējās Krievijas parlamenta deputāts Aleksejs Žuravļovs, paziņojot, ka brīnās, kā var patikt tik stulba filma, un par Oskara piešķīrējiem izteicās: "да ну их в задницу" jeb pie velna viņus.
Savukārt par "ārvalstu aģentu" žurnālistu Jevgēņiju Kiseļovu, kurš kopš 2014. gada dzīvo Ukrainā, propagandisti meloja, ka viņš Zelenska ietekmē kameru priekšā šņaucot kokaīnu. Tie ir meli jau atkal bez pierādījumiem.
Kopsavelkot pēdējā laika Krievijas propagandu, jāteic, ka aizvien būtiskāk pieaug preteiropeiskas noskaņas, un līdz šim tik atklātā veidā netika paziņots, ka līdztekus Ukrainai ir jāiznīcina arī visa Eiropa.