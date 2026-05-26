Jelgavā atzīst: rīcības plāns gaisa telpas apdraudējuma gadījumā vēl nav līdz galam skaidrs
Jelgavā algoritms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā pašlaik ir izstrādes stadijā, pauda pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Aigars Rublis (JV).
Viņš stāstīja, ka atbildi par rīcību kritiskā situācijā prasa gan deputāti, gan sabiedrība. Deputāti uz tikšanos jau ir aicinājuši Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) pārstāvjus, lai viņi informētu par rīcības mehānismu.
"Daudz kur mēs gaidām algoritmus no valsts institūcijām. Bet esam uzdevuši POIC aktīvāk izstrādāt algoritmu, lai jebkurā situācijā būru pārliecība, kā darīt," sacīja Rublis.
Pēc viņa paustā, līdzīgi jautājumi izskan arī no sabiedrības, piemēram, ko darīt, ja bērns šūnapraides paziņojuma saņemšanas brīdī atrodas sabiedriskajā transportā. "Arī šajā virzienā ir jāstrādā, bet neesam vēl līdz detaļām izsprieduši," atzina politiķis, piebilstot, ka "viss ir procesā".
Arī pilsētas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!") uzsvēra, ka galvenais ir sekot valsts iestāžu norādījumiem, piemēram, attiecībā uz divu sienu principa ievērošanu. "Protams, ir vēl jautājumi, par slimnīcu tajā skaitā, jo tur ievērot šo principu visos gadījumos nevarēs," komentēja domes priekšsēdētājs.
Domes vadība plāno šonedēļ arī tikties ar uzņēmējiem, lai pārrunātu šo jautājumu.
Daģis uzskata, ka labs risinājums būtu rīkot mācības, līdzīgi kā notiek ugunsdrošības mācības, jo tad cilvēki zinātu, kā rīkoties. "Lielākais panikas cēlējs ir neziņa," secināja mērs.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.