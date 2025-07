Aiz propagandas priekškara: Kremļa propgaganda izdomā, ka Ukraina nevēlas mieru

"Lai arī sarunās ir panākts ļoti maz, tās ir parādījušas divas lietas. Pirmkārt, ka abas puses joprojām ir ļoti atšķirīgi viedokļos par to, ko tās uzskatītu par pieņemamiem uguns pārtraukšanas nosacījumiem, nemaz nerunājot par miera līgumu. Un, otrkārt, ka neviena no pusēm nav gatava atteikties no sarunām, baidoties izpelnīties ASV prezidenta Donalda Trampa dusmas. Nav izslēgta ceturtā sarunu kārta, taču tajā, visticamāk, nepiedalīsies ne Vladimirs Putins [Krievijas prezidents], ne Volodimirs Zelenskis [Ukrainas prezidents], ņemot vērā, ka viņu sarunu pozīcijas joprojām sniedz maz cerību uz vienošanos, kas būtu gatava parakstīšanai līderu samitā," raksta domnīca "The Conversation". Jāpiebilst, ka Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis pauda, ka pašlaik pie tik atšķirīgām pozīcijām Kremlis neredz jēgu Putina un Zelenska sarunai klātienē.