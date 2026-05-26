Leldi Kovaļovu ārsts brīdinājis, ka viņa var zaudēt spēju staigāt
Rakstniece un producente Lelde Kovaļova, kas pazīstama ar projektiem "Nelūgtie viesi", "Bezvēsts pazudušās" un "Ķīlnieki", atklājusi, ka savulaik ārsti brīdinājuši - viņa var zaudēt spēju staigāt.
Sociālajos tīklos Lelde arvien biežāk dalās ar kadriem no sporta zāles un atklāti stāsta par savu ceļu uz labāku fizisko formu. Pēdējā pusgadā rakstniece regulāri trenējusies, mainījusi ikdienas paradumus un pievērsusies disciplīnai. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", nesen Lelde ar prieku atklāja, ka viņai atkal der kleita, kura kādu laiku bijusi par mazu. Viņas "Instagram" stāstos redzami intensīvi spēka treniņi, darbs ar svariem un regulāras nodarbības sporta zālē. Vienā no ierakstiem Lelde lepni paziņoja, ka sasniegusi vienu no saviem mērķiem – pacēlusi 100 kilogramu. “Pusgadu pacietīgi un ļoti regulāri trenējos. Pārstāju klausīties savos attaisnojumos un turpināju darīt arī dienās, kad ļoti negribēju,” raksta viņa. Lelde neslēpj, ka sports viņai palīdzējis uzlabot ne tikai fizisko formu, bet arī emocionālo stāvokli.
Taču ceļš līdz pašreizējai pašsajūtai nav bijis viegls. Rakstniece neslēpj, ka sportot sākusi arī nopietnu veselības problēmu dēļ. “Reizēm atceros, ka tikai pirms sešiem līdz septiņiem gadiem ārsts man teica, ka varu zaudēt iespēju staigāt dziļās muguras trūces dēļ. Pēc operācijas mani brīdināja, ka sāpes turpināsies visu dzīvi, tikai mazāk. Palīdzēt var vienīgi sports, un es nešaubīgi to ņēmu vērā,” atklāj Kovaļova. Viņa uzsver, ka tieši regulāras fiziskās aktivitātes pilnībā mainījušas viņas dzīves kvalitāti. “Man ne reizi visus šos gadus nav sāpējusi mugura. Sports ir viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē. Man uzlabojās mentālā veselība, enerģija, motivācija, ķermeņa fiziskais spēks, raksturs, pacietība, neatlaidība, ādas stāvoklis un vēl desmitiem ieguvumu. Un sports mani motivēja atteikties no alkohola, kas bija, iespējams, labākais lēmums,” saka viņa. Tomēr paralēli sportam Kovaļova nav apstājusies arī profesionālajā jomā. Viņa aktīvi strādā pie jauna manuskripta. Rakstniece atklāj, ka disciplīna palīdzot gan sportā, gan radošajā darbā.