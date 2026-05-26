No jūlija Limbažu novadā pasažieru pārvadājumus nodrošinās SIA “VTU Valmiera”
No 2026. gada 1. jūlija Limbažu novadā reģionālos pasažieru pārvadājumus nodrošinās SIA “VTU Valmiera”, kas uzvarēja Autotransporta direkcijas (ATD) izsludinātajā iepirkumā par pakalpojumu nodrošināšanu, tādējādi nomainot līdzšinējo pārvadātāju SIA “CATA”. Vienlaikus ar jaunā līguma ieviešanu plānotas arī izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos un reisu izpildē.
Par jaunā līguma izpildi, plānotajām maršrutu izmaiņām un sabiedriskā transporta tīkla attīstības iecerēm Limbažu novada pašvaldība diskutēja ar Satiksmes ministrijas, ATD un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem.
Tikšanās laikā ATD Sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomass Beikulis iepazīstināja ar reģionālā sabiedriskā transporta tīkla attīstības virzieniem un plānotajām izmaiņām pārvadājumu organizēšanā. Viņš uzsvēra, ka nākotnē arvien lielāks uzsvars tiek likts uz vilcienu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu”, savukārt autobusu maršruti tiek pielāgoti, lai nodrošinātu pievedošos savienojumus ar dzelzceļu stacijām un efektīvāku pārvadājumu organizēšanu.
ATD norādīja, ka sabiedriskā transporta tīkls tiek regulāri izvērtēts un pielāgots pasažieru pieprasījumam. Vienlaikus tiek attīstīti arī digitālie risinājumi – plānota vienota biļešu sistēma, pasažieru skaitītāju ieviešana, kā arī mobilā lietotne, kur vienuviet būs pieejami kustību saraksti, maršrutu plānošana un biļešu iegāde.
Tikšanās laikā īpaša uzmanība pievērsta arī skolēnu pārvadājumu organizēšanai. ATD uzsvēra, ka nepieciešama ciešāka sadarbība ar pašvaldībām, lai efektīvāk plānotu reģionālos un skolēnu pārvadājumus, izvairoties no situācijām, kad vienā laikā paralēli kursē gan reģionālais autobuss, gan skolēnu transports.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sigita Upmale norādīja, ka sabiedriskā transporta pieejamība novadā ir cieši saistīta arī ar izglītības tīkla un mobilitātes jautājumiem: “Limbažu novadā transporta plūsmas ir specifiskas – caur novadu nekursē tik intensīva starppilsētu autobusu satiksme kā vairākos citos novados, turklāt dzelzceļa savienojums ir pieejams tikai līdz Skultei. Tāpēc iedzīvotājiem būtiska ir gan reģionālo autobusu pieejamība, gan pārdomāta skolēnu pārvadājumu organizēšana.”
ATD pārstāvji uzsvēra, ka sākotnēji plānotās izmaiņas pasažieru pārvadājumos Limbažu novadā ir bijušas ievērojami plašākas, taču pēc diskusijām un izvērtēšanas pieņemti lēmumi saglabāt virkni sabiedriskā transporta savienojumu.
Pašvaldība turpinās sekot līdzi sabiedriskā transporta tīkla izmaiņām un sadarbībā ar ATD aktualizēs jautājumus par iedzīvotājiem būtisku maršrutu pieejamību.
No 1. jūlija Limbažu novada maršrutu tīklā plānotas vairākas izmaiņas, no kurām būtiskākās ir:
- vairāki maršruta “Arodvidusskola-Limbažu AO-Ozolaine” reisi vairs nekursēs līdz arodvidusskolai, bet tiks izpildīti maršrutā “Limbažu AO-Ozolaine”;
- maršrutā “Rīga-Ainaži” daļa reisu tiks pielāgota savienojumiem ar vilcienu Saulkrastu stacijā;
- maršrutos “Rīga-Limbaži” un “Rīga-Saulkrasti-Limbaži” saglabāti esošie reisi;
- uzlaboti atsevišķu Limbažu-Valmieras reisu atiešanas laiki.