Aiz propagandas priekškara: atbildēt amerikāņu kodolizmēģinājumiem un Mamikina karš pret Baltiju
Ja amerikāņi pirmie veiks kodolizmēģinājumu, tad krievi noteikti neatpalikšot un noteikti atbildēšot ar to pašu, pagājušajā nedēļā skandināja Krievijas propagandisti.
Visu nedēļu krievi brēkāja par to, kā ASV prezidents Donalds Tramps eskalē situāciju ar savu paziņojumu par kodolizmēģinājumu atsākšanu. Vienlaikus Maskava, gluži kā mazs bērns, ir aizvainota par Trampa izteikumu, ka ASV ir visvairāk stratēģisko kodolieroču pasaulē.
Kremļa darbībās redzamas jau visai ierastas dubultstandartu iezīmes. No vienas puses, krievi žēlojas par "antikrieviski militāro histēriju" Rietumos un to sākto bruņošanos, no otras puses, lepni stāsta par jaunās spārnotās kodolraķetes "Burevestņik" un kodoltorpēdas "Poseidon" izmēģinājumiem, īpaši uzsverot, ka šie ieroči spēj sasniegt ASV un tos nav iespējams ne pārtvert, ne iznīcināt, un ASV tā sauktais Zelta kupols nespēšot nodrošināt nekādu aizsardzību. Turklāt vērts pieminēt, ka abu ieroču izmēģinājumi un lielīšanās ar tiem notika vēl pirms Trampa paziņojuma par kodolizmēģinājumu iespējamo atsākšanu.
Atšķirībā no Maskavas nedz Vašingtona, nedz NATO nevienā brīdī nav pieminējuši un lepojušies ar saviem ieročiem, kas spētu sasniegt Maskavu. Tāpat neviena Rietumvalsts, nedz līderu, nedz mediju un armijas, nedz analītiķu līmenī nav runājusi par triecienu došanu Maskavai, par to, ka šī pilsēta var tikt noslaucīta no zemes virsas, ka pa Maskavas ielām maršēs NATO karavīri utt. Tas būtu kas neiedomājams.
Tikmēr krievu propagandistiem tā ir ierasta ikdienas retorika. Gan stāsti par to, ka Londonu noslaucīs no zemes virsas, gan par to, ka Berlīnes ielās maršēs krievu karavīri, gan par to, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons Elizejas laukos tīrīs zābakus Krievijas oficierim.
Protams, nemitīgi tiek arī skandēts par ukraiņu neveiksmēm frontē, tās krietni pārspīlējot, tāpat kā savus panākumus. Vienlaikus krievi pilnībā klusē par Ukrainas spēku tāla darbības rādiusa triecienu kampaņu pret Krievijas enerģētikas sektoru.
Kā vēsta "Kara studiju pētījumu institūts" (ISW), Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centra galvenais leitnants Andrijs Kovaļenko 9.novembrī paziņoja, ka Ukrainas spēki uzbrukuši Voroņežas TEC Voroņežas apgabalā un elektrostacijai Taganrogā, Rostovas apgabalā.
ASV destabilizējot situāciju
Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs Kremļa diktatora Vladimira Putina sasauktajā Drošības padomes sēdē paziņoja, ka ASV ar savām runām par kodolizmēģinājumu atsākšanu destabilizē situāciju pasaulē un nodarbojas ar eskalāciju. Līdz ar to viņš nāca klajā ar priekšlikumu nekavējoties sākt gatavoties pilna mēroga kodolizmēģinājumu uzsākšanai arhipelāgā Novaja Zemļa. Putins šo priekšlikumu atbalstīja.
"Nav atkal jāmēģina visiem melot, izlikties par miera un atbruņošanās aizstāvjiem. Mēs zinām visas nianses, mēs zinām, ka Amerikas Savienotajās Valstīs beidzas kaujas izmantošanas garantijas periodi noteiktiem kodolieroču veidiem. Un šajā sakarā dažas personas Vašingtonā jau apsver iespēju veikt savu kodolieroču reālus izmēģinājumus, tostarp ņemot vērā to, ka Savienotās Valstis izstrādā jauna veida kodolieročus. Šī informācija ir pieejama. Šajā situācijā Krievijas Aizsardzības ministrijai un "Rosatom" ir jānodrošina gatavība Krievijas kodolieroču izmēģinājumiem. Pirmie mēs to noteikti nedrīkstam, bet, ja to darīs amerikāņi, tad mēs neatpaliksim," uzsvēra Putins.
Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs tikmēr runāja par "antikrievisku militāru histēriju" Rietumos, bet odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs paziņoja, ka NATO vienīgais dzinējspēks esot "dzīvnieciska rusofobija".
Rietumiem 90.gados uz brīdi izdevies apturēt Krievijas attīstību, bet ne līdz galam. Tomēr sadalīt Krieviju viņiem neizdevās, klāstīja Solovjovs. Līdztekus dažādi pašpasludināti vēsturnieki un publicisti dziedāja veco dziesmu, nododoties pseidovēsturiskiem ekskursiem par to, kā Rietumi jau gadsimtiem atkārtoti un neveiksmīgi centušies iznīcināt Krieviju, ka pašlaik notiekošais esot visu Rietumu mēģinājums revanšēties par zaudējumu Otrajā pasaules karā.
Visi krievu pārmetumi Rietumiem par "militāro histēriju" ideāli sadzīvo ar 4.novembrī, Tautas vienotības dienā, notikušo apbalvošanas ceremoniju, kurā Putins paziņoja, ka abiem kodolgalviņu nesējiem - "Burevestņik" un "Poseidon" - ir vēsturiska nozīme Krievijai un "visam 21.gadsimtam".
Domnīcas "Stratēģisko un starptautisko studiju pētījumu centrs" analītiķi uzskata, ka Putins šos testus izmantoja, lai radītu bailes ASV un atturētu Vašingtonas lēmumu pieņēmējus no tādas politikas īstenošanas, kas apdraud Krievijas intereses. Tāpat tas ir mēģinājums ietekmēt ASV lēmumu pieņemšanu, tostarp ietekmējot Savienoto valstu ieroču piegādes un politiku sarunās par miera līgumu Ukrainā. Tas varētu būt arī mēģinājums piespiest Trampu piekrist neformālai kodolieroču samazināšanas līguma pagarināšanai, neparedzot nekādas neatkarīgu inspekciju iespējas.
Vienlaikus saskaņā ar domnīcas vērtējumu Kremlis, izmēģinot ar kodolieročiem bruņotu spārnoto raķeti, kas varētu sasniegt ASV teritoriju, izpludina robežu starp konvencionālo un kodolieroču eskalāciju, lai nosūtītu vēstījumu par iespējamo atbildi uz ASV konvencionālo tālas darbības rādiusa triecienieroču nodošanu Ukrainai.
Krievi frontē esot uzvarētāji
Visu aizvadīto nedēļu dažāda kalibra militāristi lepojās ar panākumiem Pokrovskas un Kupjanskas virzienā. Krievijas Aizsardzības ministrija šajā sakarā nāca klajā ar šādu paziņojumu: "Kijivas režīma vadītājs [lasi, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis] ir pilnībā zaudējis saikni ar realitāti vai, gluži pretēji, saprot situācijas bezcerību un Ukrainas bruņoto spēku patieso stāvokli Kupjanskā. Tāpēc, maksājot ar tūkstošiem Ukrainas karavīru nāvi, viņš cenšas līdz pat pēdējam brīdim slēpt patiesību no Ukrainas iedzīvotājiem un saviem Rietumu sponsoriem, lai turpinātu gūt peļņu no Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem, kas piešķirti karam ar Krieviju."
Propagandisti arī skandēja, ka "Zelenskis sūta simtiem cilvēku bezjēdzīgā nāvē. Viņš atsakās atzīt sakāvi. Viņam matemātika ir vienkārša. Nav kara, nav finansējuma. Ukraina jau tā ir parādos, vairāki miljardi dolāru. Ukrainas režīma vadītājs draud mums ar sankcijām, kurām nav nekādas nozīmes, tāpat kā Eiropas sankcijām".
Solovjovs krita ideoloģiskā kārdinājumā citēt Bībeli, sakot, ka Pestītājs ir teicis, ka "Es nāku nevis ar mieru, bet zobenu". Tāpēc esot pienācis laiks rīkoties daudz stingrāk. Tā teikt, "Dievs ir ar mums".
Laikraksts "Deutsche Welle" vēsta, ka Pokrovska, ja to krieviem izdotos ieņemt, būtu pirmais Krievijas okupantu "operatīvi taktiskais" panākums kopš Avdijivkas okupācijas. Militārie eksperti apgalvo, ka tad, ja Ukraina zaudētu Pokrovsku, tā kļūtu par Krievijas karaspēka centrālo bāzi reģionā. Tas dotu Krievijai kontroli pār teritoriju ar augstceltnēm un blīvu apbūvi, vietu, kur varētu izvietot tūkstošiem karavīru. Ukrainas spēkiem, tostarp bezpilota lidaparātu pilotiem, elektroniskās karadarbības un izlūkošanas vienībām, būtu jāatkāpjas uz mežainām teritorijām.
"Apgalvojums, ka Krievija ir gatava upurēt divus karavīrus, lai viens tiktu uz priekšu, varētu šķist mulsinošs, taču tas saskan ar starptautisku pētnieku novērojumiem, kuri ir atzīmējuši ļoti lielu krievu upuru skaitu Pokrovskas apkārtnē, lai gan pilsētas ieņemšana neko daudz nemainīs. Tas ir tāpēc, ka cīņa par Pokrovsku vairs nav cīņa par stratēģiski svarīgu loģistikas centru. Tā vietā tā tagad ir pārvērtusies par simbolisku kauju," ziņo laikraksts.
Analītiķi "Deutsche Welle" ieskicē divus iespējamos scenārijus, ja Ukrainas spēki būtu spiesti evakuēt Pokrovsku. Vai nu Putins mēģinātu to attēlot kā Krievijas uzvaru, lai piekristu sarunām ar Ukrainu un Rietumiem, vai arī Pokrovskas ieņemšana viņu padarīs apņēmīgu sākt turpmākas ofensīvas. Tas nozīmētu, ka par mērķiem varētu kļūt arī citas Doneckas apgabala pilsētas, piemēram, Kramatorska un Slovjanska, kā arī kaimiņos esošais Dņepropetrovskas apgabals.
Vēsturnieks un Austrijas bruņoto spēku pulkvedis Markuss Reisners laikrakstam atzīst, ka, "neskatoties uz lielajiem zaudējumiem, Putins uzskata, ka ir uz uzvaras ceļa".
Rietumi karojot pret Baltkrieviju, Mamikins pret Baltiju
Jau ierasti kārtējo dubļu šalti pār Latviju Solovjova sarunu šovā nolēja kādreizējais eiroparlamentārietis no Latvijas, tagad Krievijā dzīvojošais propagandists Andrejs Mamikins. Viņš klāstīja, cik daudz no sava budžeta un iekšzemes kopprodukta Ukrainas atbalstam tērē Baltijas valstis, un šāda rīcība tās esot novedusi nabadzībā.
"Straujais dzīves līmeņa kritums visās Baltijas valstīs, protams, pārvērš Baltiju par otro Ukrainu. Un pēc tam, kad beigsies Ukraina, protams, sāksies otrā Ukraina - Baltijas valstu veidolā," pauda Mamikins. Viņam gan iebilda Solovjovs, oponējot, ka drīzāk otra Ukraina būšot Moldova. Solovjovaprāt, būtu lieliski, ja baltieši visus resursus ziedotu Ukrainai, tad "mēs klusi un mierīgi varētu savākt Baltiju".
Tikmēr Baltkrievijas televīzijas rādīja plašus sižetus par to, kā Rietumi, ar to saprotot Baltkrievijas kaimiņvalstis Lietuvu un Poliju, vēlas izvērst karu pret Lukašenko valdījumiem. Baltkrievu propagandisti apgalvoja, ka Polijas un Lietuvas īstenotā robežu slēgšana ar Baltkrieviju esot Rietumu hibrīdkara elements. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko tikmēr paziņoja, ka Rietumi nevēlas ar Baltkrieviju veidot nekādu dialogu, bet iet uz apzinātu konfrontāciju.
Saskaņā ar baltkrievu teikto Lietuva pie Baltkrievijas robežām izvērš īstu kaujas infrastruktūru, un visas tās darbības liecinot par īstenu hibrīdkaru. Lukašenko arī paziņoja, ka Lietuvas un Polijas radītie draudi ir ne tikai Baltkrievijas un Krievijas problēma, tie ietekmējot visas Neatkarīgo valstu savienības dalībnieces.